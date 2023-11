El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó hoy que su país asumirá “la responsabilidad global de la seguridad” en Gaza luego de la guerra en curso con Hamas, para la que volvió a descartar un "cese del fuego general”.

“Israel tendrá, por una duración indeterminada, la responsabilidad global de la seguridad”, dijo Netanyahu en una entrevista con la televisora estadounidense ABC.

“Hemos visto lo que ha pasado cuando no la tenemos: desde que no tenemos responsabilidad en materia de seguridad, asistimos a la erupción del terror de Hamas a una escala que no podíamos imaginar”, agregó.

Las fuerzas armadas israelíes bombardearon Gaza de manera continua e incursionaron en su territorio en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre por Hamas, cuyos miembros mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron unos 240 rehenes.

MIRÁ TAMBIÉN Corea del Sur sospecha de asistencia rusa a Pyongyang para nuevo satélite

El balance de muertos en Gaza superó ya las 10.000 personas, incluidos más de 4.000 niños, dijo hoy el Ministerio de Salud de ese territorio controlado por Hamas.

Netanyahu puso en duda esas cifras y sostuvo que seguramente incluyen “varios miles” de combatientes palestinos, según la agencia de noticias AFP.

Pese a los cada vez más numerosos llamados de líderes mundiales, el premier israelí reiteró que no habrá un cese del fuego.

“No habrá un cese del fuego, un cese del fuego general, en Gaza hasta la liberación de nuestros rehenes”, advirtió, tal como ya lo había hecho este fin de semana.

MIRÁ TAMBIÉN Se inició en Venezuela la campaña hacia el referendo por el Esequibo

“En cuanto a pequeñas pausas tácticas, una hora aquí y una hora allí, las hemos tenido antes”, agregó.

Explicó que Israel puede aceptar pausas para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza o permitir la liberación de los rehenes capturados por Hamas.

Interrogado sobre si asumirá responsabilidades por el ataque que sufrió Israel el 7 de octubre, Netanyahu respondió que “por supuesto” que sí, porque “claramente” su gobierno no cumplió su obligación de proteger a su población. (Télam)