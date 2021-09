El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, criticó hoy los planes de Estados Unidos de reabrir el consulado del país norteamericano en Jerusalén con la vista puesta en estrechar lazos con los palestinos, advirtiendo de que podría desmoronar la coalición de Gobierno israelí.

"Creemos que es una mala idea y hemos dicho a Estados Unidos que pensamos que es una mala idea", indicó Lapid, según consignó el diario 'The Times of Israel', citado por la agencia DPA.

A su juicio, la reapertura podría "enviar un mensaje equivocado, no solo a la región, no solo a los palestinos, sino también a otros países y no queremos que eso pase", agregó.

"Además, tenemos una estructura interesante pero delicada en nuestro Ejecutivo y creemos que esto podría desestabilizarlo, y no creo que la Administración estadounidense quiera que esto pase", insistió Lapid.

La Administración de Joe Biden anunció en mayo último su plan de reabrir el consulado -que funcionaba como una embajada de facto para los palestinos-, pero acordó pausar la reapertura hasta que el Gobierno del primer ministro, Naftali Bennett, aprobara unos presupuestos en noviembre para evitar la desestabilización de la coalición, según el diario, que cita a miembros del Gobierno israelí.

El asunto de la reapertura se convirtió en un punto de fricción entre las administraciones de Biden y Bennett, quienes se reunieron presencialmente la semana pasada.

El expresidente Donald Trump cerró el consulado en 2019 y lo integró en la Embajada, que fue trasladada a Jerusalén. (Télam)