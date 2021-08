El primer ministro israelí, Naftali Bennet, instruyó hoy al personal de salud a prepararse para aplicar terceras dosis de la vacuna del coronavirus a personas más jóvenes a partir de la próxima semana, tras empezado a hacerlo con los mayores de 60 años.

La medida, que convierte a Israel en el primer país en aplicar un refuerzo también para menores de 60 sin importar su condición inmunológica, llega en medio de una fuerte alza de casos de Covid provocado por la altamente contagiosa variante Delta.

También hoy, con Israel enfrentado a este rebrote, el Gobierno anunció que desde la semana próxima exigirá pruebas de detección del virus a niños de 3 a 11 años para ingresar a escuelas, piscinas, hoteles y gimnasios.

Durante los últimos tres días, el país ha reportado cifras que rondan los 6.000 contagios diarios, algo que no se veía desde febrero pasado.

Para hacer frente al nuevo brote, Israel decidió empezar a aplicar una tercera dosis, tal como ya lo están haciendo o anunciaron que lo harán Chile, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Alemania, Hungría y República Dominicana.

La decisión contraviene a una solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que llamó a repartir las vacunas con los países menos avanzados en sus campañas.

Según el diario The Times of Israel, la semana próxima se aplicará el refuerzo a los mayores de 50 mientras que la siguiente posiblemente empezará para los mayores de 40.

“Estimo que esta noche recibiremos la aprobación del equipo de pandemia para vacunar a un grupo de edad más joven con el refuerzo”, dijo Bennett a los funcionarios del Ministerio de Salud, informó el periódico.

Más de 5,8 de los 9,3 millones de habitantes de Israel han recibido al menos una dosis de vacuna en Israel y casi 5,4 millones recibieron las dos.

A fines de julio, Israel empezó a aplicar terceras dosis en sus ciudadanos mayores de 60 años, y más de 715.000 personas ya recibieron el refuerzo.

Israel espera que este refuerzo comience a mostrar resultados pronto y desacelere el crecimiento en el número de casos graves en medio de la rápida propagación de la contagiosa variante Delta.

En otro intento por frenar un bloqueo, ayer Bennett anunció más recursos para reforzar los hospitales, después de una reunión con expertos que vaticinaron que dentro de un mes los centros de salud podrían estar invadidos de pacientes con Covid-19.

Desde finales de julio, las autoridades exigen a los mayores de 12 años un pase verde que muestre el estado de vacunación, las pruebas realizadas y si se han recuperado de coronovirus.

"El arma principal para la vida junto con el coronavirus son las vacunas, el Pase Verde y una máscara. Ninguno de nosotros quiere estar encerrado en casa", dijo hoy el zar del coronavirus, Salman Zarka, en una entrevista radial.

"Si vemos que las decisiones no se implementan, que las personas no se vacunan, entonces, por falta de una alternativa, es posible que tengamos que afirmar que hemos agotado todas nuestras opciones y que no hay alternativa al bloqueo", advirtió.

Con la mirada puesta en frenar el cierre, Bennett anunció también hoy que el Estado financiará desde el próximo miércoles pruebas ilimitadas para niños de 3 a 11 años, informó la agencia de noticias AFP.

Israel registró 5.946 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera agregó que había 748 personas hospitalizadas por coronavirus, 421 de ellas en grave estado, mientras que tres personas murieron por la enfermedad en la última jornada, lo que elevó el total de decesos a 6.593.

Israel acumula más de 918.000 casos.

(Télam)