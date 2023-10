El asesor de Seguridad Nacional del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que las hostilidades con Hezbolá, paralelas a la guerra de Gaza, parecen contenidas y advirtió al grupo de que no emprenda acciones que puedan llevar a la "destrucción" de Líbano. Israel está centrando sus combates en el enclave palestino, desde el que hombres armados de Hamás perpetraron una masacre sin precedentes en el sur de Israel hace una semana, y está "tratando de no verse arrastrado a una guerra de dos frentes", dijo Tzachi Hanegbi en una sesión informativa televisada. Después de que Netanyahu visitara a las tropas en la periferia de Gaza en un posible preludio de una invasión terrestre, Hanegbi dijo que los limitados enfrentamientos en la frontera libanesa muestran que Hezbolá se mantiene "por debajo del umbral de escalada". "Esperamos que Hezbolá no provoque, de facto, la destrucción de Líbano, porque si hay una guerra allí el resultado no será menor", dijo, en alusión a las amenazas israelíes de larga data de lanzar fuertes ataques contra el país en un intento de frenar los lanzamientos del extenso arsenal de misiles de Hezbolá. Pocos días antes de las incursiones de Hamás, en las que murieron unas 1.300 personas, Hanegbi había dicho en una entrevista a los medios que el grupo islamista palestino estaba disuadido de atacar Israel. "Eso fue un error", dijo, añadiendo que la errónea valoración fue compartida por toda la comunidad de inteligencia israelí. "No hay duda de que el Estado de Israel no cumplió su misión". Rechazó como "noticias falsas" las informaciones de los medios según las cuales Egipto había advertido a Israel de un posible acontecimiento peligroso, al tiempo que confirmó otra información según la cual, antes del atentado, el jefe del Shin Bet israelí recibió información de inteligencia inusual. El jefe del Shin Bet, Ronen Bar, celebró una reunión sobre esa información a las 4 de la mañana del día asalto de Hamás, pero no se consideró una advertencia concreta de lo que ocurrió dos horas y media más tarde, dijo Hanegbi. Reuters-NA NA