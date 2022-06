Irán y Rusia abogaron por el fomento de sus lazos integrales para beneficiar a ambos países, aseguró el presidente iraní, Ebrahim Raisi, en un comunicado divulgado este jueves sobre su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de visita en la república islámica. Raisi le dijo a Lavrov que las constantes reuniones y conversaciones entre los funcionarios de Irán y Rusia son una señal de la firme voluntad de ambas partes para dar forma a una nueva era de "cooperación estratégica" bilateral, en particular en el campo económico, se indicó en el comunicado publicado en la página web de la Presidencia iraní. "Fortalecer la cooperación y la coordinación es una forma efectiva de contrarrestar las sanciones y el unilateralismo económico que Estados Unidos impone sobre países independientes", acotó. El mandatario iraní destacó la importancia de la cooperación entre los países de la región del mar Caspio, y aseveró que la presencia de cualquier fuerza militar extranjera en la región debe estar "prohibida"..¿Qué dice Irán de la guerra en Ucrania? Al ser informado por Lavrov de los últimos acontecimientos de la crisis ucraniana, Raisi enfatizó la necesidad de acabar con el conflicto "lo antes posible", así como la disposición de Irán para ayudar a encontrar una solución diplomática al mismo, detalla el comunicado. "Las acciones provocadoras de Estados Unidos y la OTAN han sido la causa que ha dado forma a estos conflictos", señaló. Por su parte, Lavrov se refirió a las dimensiones de la cooperación Moscú-Teherán en varios campos y subrayó la disposición de Rusia para elevar la cooperación con Irán hasta un nivel estratégico. Lavrov se reunió este miércoles con Raisi, poco después de su llegada a Teherán en una visita oficial, según informó el estatal IRIB TV de Irán. Durante su viaje de dos días por invitación del canciller iraní, Hossein Amir Abdollahian, Lavrov tiene previsto reunirse con altos funcionarios de la república islámica para discutir el acuerdo nuclear de Irán, las cuestiones relativas a Ucrania, Siria y Afganistán, el comercio y la cooperación energética. Otros temas de la agenda son la expansión de la cooperación entre Teherán y las regiones de Eurasia y el Cáucaso, dijo el informe. Tanto Irán como Rusia están sometidos a las sanciones de los Estados Unidos, que han limitado su capacidad de enviar sus enormes reservas energéticas a los mercados mundiales. Los dos países describen sus relaciones como estratégicas frente al actual contexto global.. El JCPOA.. En julio de 2015, Irán firmó el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) con las potencias mundiales, comprometiéndose a poner algunos límites a su programa nuclear a cambio de la suspensión de las sanciones contra Teherán. Sin embargo, en mayo de 2018, el ex presidente estadounidense Donald Trump retiró a su país del acuerdo nuclear y volvió a imponer sanciones unilaterales a Teherán, lo que llevó a Irán a reducir algunos de sus compromisos nucleares establecidos en el acuerdo como medida de represalia. Desde abril de 2021, se celebraron varias rondas de conversaciones en Viena entre Irán y las partes restantes del JCPOA para reactivar el acuerdo. Irán insiste en obtener garantías de que los sucesivos Gobiernos estadounidenses no abandonarán de nuevo el acuerdo, así como pide que se levanten las sanciones de forma verificable. Xinhua-NA NA