Dos personas murieron este lunes en Bagdad después de que la decisión del poderoso clérigo musulmán chiíta de Irak, Moqtada al-Sadr, de abandonar la política por un estancamiento político provocó enfrentamientos entre sus partidarios y sus rivales respaldados por Irán

Los jóvenes leales a Sadr que salieron a las calles en protesta por el movimiento del clérigo se enfrentaron con los partidarios de los grupos respaldados por Teherán. Se arrojaron piedras unos a otros fuera de la Zona Verde de Bagdad, que alberga ministerios y embajadas. Los disparos resonaron en el centro de Bagdad, dijeron los periodistas

Al menos algunos de los disparos parecían provenir de armas disparadas al aire, aunque nada quedó claro de inmediato en una nación inundada de armas. Además de las dos personas muertas, 19 personas resultaron heridas, dijeron la Policía y trabajadores médicos. Los enfrentamientos tuvieron lugar horas después de que Sadr anunciara que se retiraba de la política, lo que llevó a sus partidarios, que habían estado organizando una sentada de semanas en el parlamento en la Zona Verde, a manifestarse y asaltar la sede principal del gabinete. El ejército iraquí declaró el toque de queda a partir de las 15:30 horas (12:30 GMT) e instó a los manifestantes a abandonar la Zona Verde. Durante el estancamiento por la formación de un nuevo gobierno, Sadr galvanizó a sus legiones de partidarios, desbaratando los esfuerzos de Irak para recuperarse de décadas de conflicto y sanciones y su intento de abordar las luchas sectarias y la corrupción desenfrenada. Sadr, quien obtuvo un amplio apoyo al oponerse a la influencia de los Estados Unidos e Irán en la política iraquí, fue el mayor ganador de las elecciones de octubre, pero retiró a todos sus legisladores del parlamento en junio después de que no logró formar un gobierno que excluyera a sus rivales, en su mayoría. El clérigo insistió en exigir elecciones anticipadas y la disolución del parlamento: proclama que ningún político que haya estado en el poder desde la invasión estadounidense en 2003 puede ocupar un cargo. "Por la presente anuncio mi retiro final", dijo Sadr en un comunicado publicado en Twitter, criticando a otros líderes políticos chiítas por no prestar atención a sus llamados a la reforma. No dio más detalles sobre el cierre de sus oficinas, pero dijo que las instituciones culturales y religiosas permanecerían abiertas..Punto muerto Sadr se retiró de la política y del gobierno en el pasado y también ha disuelto milicias leales a él. Pero conserva una amplia influencia sobre las instituciones estatales y controla un grupo paramilitar con miles de miembros. A menudo regresóo a la actividad política después de anuncios similares, aunque el estancamiento actual en Irak parece más difícil de resolver que los períodos anteriores de disfunción. El actual callejón sin salida entre Sadr y los rivales chiítas le dio a Irak su período más largo sin un gobierno. Los partidarios del clérigo voluble asaltaron la zona del gobierno central de Bagdad. Desde entonces, ocuparon el parlamento, deteniendo el proceso para elegir un nuevo presidente y primer ministro. El aliado de Sadr, Mustafa al-Kadhimi, quien sigue siendo el primer ministro interino, suspendió las reuniones del gabinete hasta nuevo aviso después de que los manifestantes de Sadr asaltaron la sede del gobierno este lunes. Irak tuvo problemas para recuperarse desde la derrota del Estado Islámico en 2017 porque los partidos políticos se pelearon por el poder y la vasta riqueza petrolera

Reuters-NA NA