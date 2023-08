A menos de una semana para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los referentes en política exterior de los principales precandidatos presidenciales ya tienen diagramado su desembarco en el mundo, en caso de llegar a la Casa Rosada: su denominador común pasa por el comercio y la economía. Noticias Argentinas accedió a los documentos y habló con los alfiles en materia diplomática de Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei. Se trata de los cuatro aspirantes con mayores posibilidades de cara al próximo súper domingo electoral, que tendrá su próximo mojón en las generales de octubre. La política exterior de Sergio Massa. El ministro de Economía tiene como referente en el área a Gustavo Martínez Pandiani, embajador argentino en Suiza y diplomático de carrera. Trabaja con Massa desde hace 12 años, según le indicó a NA. Martínez Pandiani sostiene que un eventual gobierno del titular del Palacio de Hacienda tendrá como prioridad "los aspectos económicos, comerciales y de inversión, antes que los políticos generales". En ese sentido, explicó: "La política exterior que estamos trabajando diseñando como plan, tiene que ver como eje, que la Cancillería se ponga al servicio en la búsqueda de divisas que el país necesita hoy". Además, Martínez Pandiani puntualizó en tres ejes: "Uno, es aumentar la cantidad y, sobre todo, la calidad de nuestras aportaciones. El segundo, aumentar la atracción de inversiones extranjeras, pero productivas, no inversiones especulativas. Y el tercero es aumentar el turismo receptivo". Sobre el posicionamiento del país ante la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, el embajador aseguró que en ese conflicto entre ambas potencias "Argentina tiene que estar con Argentina". "Es decir, el interés que persigue nuestra política exterior es el de interés nacional. Y en eso hay que tener una mirada muy inteligente, no ideológica, sino pragmática, y lograr que primero ese conflicto global, esa competencia entre las grandes potencias, no nos mate. Amigos de todos, satélites de nadie", argumentó. Consultado sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, Martínez Pandiani lo ponderó, pero advirtió: "La relación entre América Latina y Europa tiene que ser una relación de iguales. Ese es el principio que queremos aplicar al acuerdo. Queremos que ese vínculo termine en un convenio, pero tiene que ser un acuerdo win-win". Con respecto a la Cuestión Malvinas, el massista destacó la Declaración de Bruselas del pasado 17 de julio, en la que se incluyó el reclamo expresado como "Malvinas", y no como Falkands: "Es muy importante. Se trata de un pilar de nuestra política exterior". En relación con los gobiernos autoritarios en la región: "Tenemos entre los pilares de política exterior la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, en la región también, pero en todo el mundo". "Lo que tenemos también es una distinción entre dónde expresar esas diferencias. Existen foros especializados donde está justamente la posición argentina cuando se vota, esto es básicamente el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Naciones Unidas, en New York, la OEA, en Washington". Y finalizó: "Si estudian los votos de la Argentina, en todos los casos más controversiales de la región, y también de fuera de la región, vas a ver que hay una coherencia completa. Hemos siempre expresado nuestro rechazo a las denuncias de violación (informe Bachelet vinculado con Venezuela) y hemos rechazo a las violaciones en Nicaragua". La política exterior de Horacio Rodríguez Larreta El equipo de política exterior de Horacio Rodríguez Larreta está encabeza por Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad. La campaña del jefe de Gobierno porteño en el área se base en lo que denominan "los tres absurdos kirchneristas". Por lo tanto, el primer objetivo del presidencialista en reorientar a la Cancillería y sus representaciones diplomáticas de acuerdo a las "oportunidades para las economías regionales y sector privado, y no por simpatía ideológica". En segundo lugar, señalaron la necesidad de recuperar la "credibilidad de la palabra presidencial". "El kirchnerismo tiene una política exterior ideologizada que en nada sirve a los intereses nacionales. Tenemos que terminar con los zigzagueos que minan nuestra credibilidad y confianza", sostienen. El tercer punto pasaría estrictamente por lo comercial. Al igual que Martínez Pandiani, desde el larretismo aspiran a consolidar el acuerdo Mercosur-Unión Europea con el objetivo de "duplicar las exportaciones en seis años". Sobre la guerra comercial entre Estados unidos y China, proponen profundizar las relaciones con los norteamericanos para "fomentar y ampliar el comercio e inversiones". "Procuraremos adherir a la iniciativa Americas Partnership for Economic Prosperity , que integran 11 países de la región", sostienen. Respecto al gigante asiático, intentarán promover una agenda "en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países" -que reafirmó el Presidente Macri en 2018- y la Iniciativa de la Franja y la Ruta". "A su vez, al inicio de nuestro gobierno dialogaremos sobre las prioridades e intereses argentinos en los distintos proyectos existentes, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial y ampliar el comercio y las inversiones", resaltan. La cuestión Malvinas será también parte de los ejes en política exterior: "Continuaremos reclamando el pleno ejercicio de nuestra soberanía sobre las Malvinas en foros internacionales, respetando el mandato constitucional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes". La política exterior de Patricia Bullrich. El referente en el área de la precandidata presidencial es Federico Pinedo. En diálogo con Noticias Argentinas, Pinedo sostuvo que, en una eventual presidencia de Bullrich, su política exterior estaría orientada a la defensa de los valores de la Constitución Nacional. "Desde esos valores nos relacionaríamos con el mundo, que son el Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos Humanos, y lo segundo que haríamos es una política agresiva de apertura de mercados para los productos argentinos, en acuerdos con varias regiones, en particular el Acuerdo de Unión Europea". En referencia a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Pinedo argumentó: "Queremos que nuestra región sea zona de paz, como está declarada por Naciones Unidas, tanto Sudamérica como el Atlántico Sur, y que el conflicto global no ingrese a nuestra región". "Mientras que en términos comerciales, queremos comerciar con todos los países del mundo", agregó. Sin embargo, profundizó el déficit comercial que tiene la Argentina con China: "Tenemos que buscar profundizar ese vínculo en materia de inversiones y de comercio". Sobre el Mercosur puntualmente, Pinedo aseguró que debe ser fortalecido "garantizando que se tomen medidas de libre circulación de bienes y personas y que sea una plataforma exportadora de clase mundial de lo que produce la región, alimentos, energía, minería y otras exportaciones". Consultado por NA sobre los gobiernos autoritarios en la región, Pinedo fue más tajante que sus pares: "Creemos que no debería haber gobiernos autoritarios que integren los organismos de la región que tienen cláusula democrática". Puntualizando en Venezuela y Nicaragua, añadió: "Tienen que democratizarse y respetar los derechos humanos. Nicaragua ya se fue de la OEA, pero igual nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para favorecer la relación con el pueblo nicaragüense, apoyando la democracia y los derechos humanos". En relación con el reclamo permanente sobre la Cuestión Malvinas, Pinedo fue más enfático: "Nosotros tenemos una posición clara de usar todas las herramientas disponibles dentro del derecho internacional para generar un diálogo de soberanía con el Reino Unido. Y así se lo hemos transmitido al Reino Unido". La política exterior de Javier Milei La Libertad Avanza, espacio liderado por Milei, tiene como referencia en política exterior a Diana Mondino, experta en finanzas. Si bien al comienzo sonó como posible compañera de fórmula del libertario, será quien lleve los hilos en un eventual gobierno del economista. En diálogo con Noticias Argentinas, Mondino propone insertar Argentina en el mundo para lograr relevancia en temas geopolíticos; trabajar en conjunto con democracias liberales; mejorar relaciones e intercambio comercial para exportaciones e importaciones; atraer inversiones extranjeras y solucionar conflictos de soberanía". Con respecto a la posición en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Mondino sostuvo: "Argentina tiene que permitir que sus empresas exporten y al mismo tiempo mantener relaciones con países democráticos. Las relaciones entre gobiernos deben ser en condiciones de igualdad, respetando los derechos de ambas partes". Consultada sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la referente de los libertarios explicó: "El Mercosur tiene que ser revitalizado. Ni el mundo ni los países del Mercosur tienen las mismas necesidades ni oportunidades que cuando se generó el Mercosur". "Con la UE podríamos negociar en conjunto, aunque es difícil porque hoy los países del Mercosur son más bien competidores

Tendríamos que lograr fortaleza unificando nuestras posiciones, en lugar de competir entre nosotros por los mercados. Argentina tiene que exportar más en lugar de pedir a los demás que dejen de hacerlo", sostuvo. Sobre la Cuestión Malvinas, Mondino indicó que la Argentina debe recomponer relaciones y generar beneficios mutuos, principalmente para los isleños. Si así fuera, por cercanía y practicidad puede haber más y mejor relación, para lograr su conformidad ya que sin eso no es posible en un futuro cercano una mejora de la relación. Así, podemos apuntar a un plan de devolución en el mediano plazo". En referencia a los gobiernos autoritarios de la región, la especialista en finanzas aseguró que la Argentina debe volver a sus raíces y defender los valores de la libertad y el respeto a los derechos individuales. Los abusos de autoridad son siempre repudiables. Los gobiernos autoritarios afectan la capacidad de sus países para crecer y desarrollarse". GD/GAM NA