La Procuraduría de Colombia ordenó la apertura de una investigación formal sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para determinar si incurrió en irregularidades por el supuesto pago de sobornos en los contratos para la construcción del metro de la ciudad, informó hoy la prensa local.

La Sala de Instrucción Disciplinaria se hizo eco de informaciones publicadas en medios de prensa que sitúan a López y a la senadora Angélica Lozano -esposa de la alcaldesa- en conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Transporte y una persona de nacionalidad china.

En esas charlas, según se investiga, se alude a la presunta entrega de 6.000 millones de pesos (1,46 millones de dólares) para la financiación de campañas.

"El organismo de control investigará la posible comisión de alguna conducta irregular con la que se haya incurrido en una actuación de posible incidencia disciplinaria", explicó la Procuraduría al informar de esta "indagación previa", según los diarios El Espectador y El Tiempo.

López ya negó en septiembre estos "rumores", que enturbian la construcción de una infraestructura clave, y cargó contra la revista Semana.

"No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos", proclamó.

Un consorcio chino lleva las riendas de este proyecto, por lo que el presidente Gustavo Petro manifestó la semana pasada su confianza en poder tratar el tema con su par Xi Jinping durante una reunión que ambos mantendrán en Beijing el 25 de octubre.

A López esa aspiración de Petro le disgusta, y hoy advirtió al respecto que “no es el ego de un caudillito lo que está en juego”.

Según Semana, hubo interceptaciones legales de charlas en las que un hombre llamado José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong hablan de pagos millonarios “para financiar la campaña de los verdes”.

En Colombia, la alcaldía de Bogotá es considerado el segundo cargo en importancia del país, después de la Presidencia.

“No voy a dejar parar el metro de Bogotá. Punto final. Me pueden tratar de matar en vida si quieren; esta ciudad se respeta, es la vida de los bogotanos, es el tiempo de los bogotanos, son los impuestos de los bogotanos lo que está en juego… No es el ego de un caudillito de turno lo que está en juego: es la vida y la productividad de la ciudad, que a su vez, es la vida y la productividad de Colombia. Entonces esto no es un chiste”, remarcó en un encuentro sobre Hábitat. (Télam)