Autoridades de Brasil investigan un casos sospechoso de "vacas locas" en el norte del país, según informó el Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del país vecino. La cartera señaló que se realiza una muestra para confirmar o desestimar un primer análisis y a partir de ese dato, desplegar las medidas pertinentes. Según la prensa brasileña, el caso que se investiga es de un animal del estado amazónico de Pará, en el norte del país. El Gobierno dijo que se estaban llevando a cabo pruebas de laboratorio para su confirmación. "En función del resultado, se tomarán inmediatamente las medidas apropiadas", dijo en un comunicado, sin dar más detalles. En 2021, Brasil, que es uno de los mayores productores de carne a nivel mundial, comunicó dos casos "atípicos" de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en mataderos de las ciudades de Nova Canaã do Norte y Belo Horizonte, lo que llevó a China a suspender temporalmente las importaciones de carne bovina de ese origen. Entonces, las autoridades aclararon que que los animales desarrollaron la enfermedad de manera espontánea y esporádica, no estando relacionada a la ingestión de alimentos contaminados" y que "no había transmisión de la enfermedad" a otros ejemplares. La encefalopatía enpongiforme bovina, más conocida por la enfermedad de las vacas locas, no sólo causa un notable impacto social, pertenece a un grupo de enfermedades llamadas encefalopatías espongiformes transmisibles (EET)

Se caracterizan por la aparición de cavidades en las neuronas, dando un aspecto esponjoso al encéfalo y se hace muy evidente en cortes histológicos de los cerebros afectados. Son neuropatías de infección lenta, es decir, tienen un período de incubación muy largo de hasta 20-30 años, aunque una vez aparecen los primeros síntomas (aprehensión progresiva, hiperestesia y descoordinación del paso), la enfermedad progresa rápidamente y en el período de un año se produce inevitablemente la muerte. La mayoría de los científicos han aceptado la existencia de unas partículas proteicas, llamadas priones, como los agentes responsables directos de las EET, según el sitio español Elservier. AMR/GAM NA