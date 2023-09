Una supuesta llamada en la que se alertó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset mientras se encontraba en Bolivia un mes atrás para evadir la orden de captura en su contra está siendo analizada y se investiga a cuatro jefes policiales por supuesta colaboración en su fuga, pero autoridades bolivianas no confirmaron la veracidad del audio, informó hoy la prensa local.

La conversación que presuntamente tuvo Marset con un policía boliviano se filtró en las redes sociales y se hizo viral.

En el audio se escucha que el presunto efectivo saluda a Marset y este le responde con un “hola”.

Después, Marset pregunta: “¿Pudo averiguar algo?”, a lo que el otro responde: “Positivo hermano, el 10 mandó a capturarte, tienes que huir lo más antes posible”.

MIRÁ TAMBIÉN Siria anunció la supresión de tribunales militares acusados de condenar a muerte sin proceso

El uruguayo contesta de manera desafiante al presunto policía: “Bueno, si usted no quiere terminar preso, tiene que ayudarme”.

El supuesto agente afirma: “Mejor llámame al otro teléfono”.

La llamada se corta con Marset diciendo “mierda”.

Este material ya había llegado días antes al alto mando policial y a las autoridades de gobierno, por lo que se ordenó que se realice un peritaje para confirmar si es auténtico o si fue montado por inteligencia artificial u algún otro programa digital.

MIRÁ TAMBIÉN Fiscal general israelí recurrió ante la Corte una de las leyes de la reforma judicial de Netanyahu

El viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, puso en duda la autenticidad del audio, según el diario boliviano El Deber.

“Circulan diferentes audios en redes sociales, también notas, comunicados y otros; para nosotros no certifica que ese audio sea real; hemos llegado a una conclusión, que el señor Sebastián Marset estaría usando una operación psicológica para que reduzcamos las operaciones de búsqueda”, detalló.

En paralelo, se realiza otro análisis con los peritos especializados y también se investiga a cuatro jefes policiales, con la finalidad de identificar quién realizó la supuesta llamada.

Marset está prófugo desde el 29 de julio, cuando la Policía boliviana intentó capturarlo en la casa en la que vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El narco, con alerta roja de la Interpol (Policía Internacional) desde marzo de 2022, logró escaparse junto a su esposa, su hermana Jimena Marset y tres menores de edad.

Está considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU).

El prófugo logró ocultarse en Bolivia desde 2019 usando tres identidades, incluyendo su nombre real, además de una boliviana (Gabriel De Souza Beumer) y otra brasileña, Luis Paulo Amorín Santos.

Su peligrosidad está vinculada con las actividades que desarrollaría como narcotraficante y es buscado en numerosos países.

El martes, al cumplirse un mes desde su fuga, las autoridades de Bolivia dijeron que estaban seguras de que el narcotraficante uruguayo seguía en el país.

“Sí, sigue en Bolivia, por eso es que se están estableciendo mayores recursos tanto en Beni como en la ciudad de Santa Cruz”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

Aguilera remarcó que el gobierno no va a “cesar hasta encontrar” a Marset.

En Bolivia hay varios detenidos por integrar supuestamente la organización que comanda y algunos funcionarios por las irregularidades en la obtención de documentos falsos de parte del narco.

Marset, en el primer video que envió después de su fuga, acusó a un miembro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de ayudarlo a escapar informándole que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, habría ordenado su captura.

"Gracias al director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro había dado orden de aprehensión contra mí; como no hizo las cosas bien (el director), y porque está molestando a la gente inocente que no tiene nada que ver, quiero que se sepa esto", dijo el prófugo entonces.

De acuerdo a los informes a los que accedió el diario boliviano El Deber, los policías investigados por esta presunta llamada de alerta son el director nacional de Inteligencia de la Policía, Félix Edwin P. M.; el subdirector departamental de Santa Cruz de la FELCN, Roberto H. A.; el capitán Rubén A. V. y otro mayor de apellido Mencías.

También hoy, Marset fue absuelto por un Tribunal de Apelación de Emiratos Árabes por el uso de un pasaporte paraguayo falso, documento con el cual fue detenido cuando intentaba viajar de Dubái a Atenas, Grecia.

Según el fallo emitido por el tribunal del país de Medio Oriente, Marset no cometió delito al usar pasaporte paraguayo falso porque este no sabía que lo era, por lo que los abogados del uruguayo pueden pedir que se archive el caso, según el diario paraguayo ABC Color.

En su momento, Marset fue acusado por la Fiscalía de Emiratos Árabes de participar en la 'conspiración' y en 'la ayuda' de otros desconocidos en la falsificación de un documento oficial de Paraguay para viajar de Dubái con destino a Atenas.

"El Tribunal decidió que el acusado Sebastián Enrique Marset Cabrera, de nacionalidad paraguaya, es inocente y se dictó la sentencia absolutoria con la solicitud de confiscación del pasaporte falso retenido", indica parte del documento. (Télam)