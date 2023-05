El intendente de Canelones, Uruguay, Yamandú Orsi, destacó en el Vaticano el trabajo hecho esta semana por un grupo de 50 alcaldes y alcaldesas de Iberoamérica con la fundación Scholas Occurrentes y con el papa Francisco en un seminario por el que los jefes comunales fueron reconocidos como la primera camada de egresados de la escuela ambiental Laudato si'.

"Hay muchas similitudes en cuanto a problemas de gobierno subnacionales, lo que abre oportunidades por los programas con los jóvenes. Cambio climático, problemas de las migraciones, la violencia y el crimen organizado, la falta de agua, son todos temas muy parecidos que tenemos", planteó Orsi en una entrevista con Télam en el Vaticano.

Orsi fue el encargado de presentarle al Papa las propuestas hechas por los alcaldes y alcaldesas de 17 países de la región con sus compromisos para tomar posturas hacia "eco-ciudades educativas", de la mano de un programa de la fundación Scholas Occurrentes y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

"Cuando se pone sobre la mesa qué hacer, el Papa a través de Scholas y de escritos como la encíclica Laudato si', hace un aterrizaje que necesitamos a nivel de Gobierno. A esto se suma el compromiso de organismos como la CAF en apoyar redes de ciudades con compromiso ecológico", enfatizó Orsi, precandidato presidencial del hoy opositor Frente Amplio para las elecciones generales uruguayas de 2024.

"Nos llevamos no solo la catarsis de los problemas sino también alguna indicación. Tenemos que fortalecer los vínculos subnacionales con la CAF, hay que buscar la forma de generar proyectos que sean financiados a nuestro nivel de Gobierno", resumió Orsi.

Durante toda la semana, los jefes comunales, incluidos siete de la Argentina, trabajaron en ejes ambientales y sociales junto a organismos del Vaticano y referentes como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

"Fueron tres días de acuerdos y alianzas, de distintos partidos políticos, países y procedencias diversas. No sólo se borran las fronteras nacionales, en el sentido de que las experiencias compartidas entre representantes de 17 países de Iberoamérica fueron muy similares, en temas como narcotráfico, suicidio adolescente, problemas nuevos con el ambiente", detalló.

Para Orsi, así, "hay una nueva agenda con los pies bien puestos en la tierra, con el compromiso de Francisco de afinar la puntería en estos temas. Y no hay chance de que estos temas se ideologicen, porque a nivel de Gobierno subnacional nos ponemos todos duros con los temas ambientales y otros".

Según el intendente uruguayo, "se trata de traducir en políticas públicas estos grandes lineamientos de las encíclicas. Con el agregado de profundizar en los temas de la educación en valores".

"En última instancia, gran parte de los problemas que tenemos son civilizatorios más que regionales o continentales. Una civilización que está entrando en crisis por la forma de consumo, por el individualismo, por la vida rápida, por el éxito fácil, de ahí donde se vincula los logros materiales con el delito", analizó.

Para Orsi, que concurrió al encuentro junto a una alcaldesa del oficialista Partido Nacional, "hay un tema de educación, de crisis de la familia y a las que el Estado nacional no siempre da respuestas".

"Lo que permanece es el Gobierno local, que tiene cercanía", destacó.

De cara al trabajo conjunto de los alcaldes apoyados por CAF y Scholas y con al aval del Papa, Orsi consideró que "por lo menos hay que integrar algunas políticas a nivel regional frente a estos temas".

"Ya que no se puede todo, no tenemos que caer en la simplificación de que la integración tiene que ser comercial. Hay un problema de migración en América Latina, tenemos que pensar cómo facilitar la llegada, la convivencia con los llegados. Es algo que va a seguir pasando. No se va a parar", sostuvo.

En ese sentido, planteó que "es más fácil pasar un millón de dólares por una frontera que la migración de una persona".

Para el intendente del departamento costero del Uruguay, "otro tema clave es que entendamos los latinoamericanos que somos todos amazónicos y andinos y que dependemos de ese pulmón que hay que cuidar porque a todos nos llegan las repercusiones de lo que pasa ahí". (Télam)