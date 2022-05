La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, responsable de los procesos electorales, instaló hoy la misión internacional que observará los comicios presidenciales del domingo, una presencia que “deslegitima la información sobre un posible fraude” en la compulsa, según destacó el registrador, Alexander Vega.

“Más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para hacer acompañamiento técnico y observación electoral”, informó Vega, que detalló que se trata de 87 delegados, 44 mujeres y 43 hombres, de 29 nacionalidades, que tendrán presencia en 25 de los 32 departamentos de Colombia.

Además, el país acreditó las misiones de la Unión Europea, la OEA, el International Fundación for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB).

Por otro lado, Vega destacó que está lista toda la logística para el domingo y se comprometió a entregar los resultados de forma “rápida” y “transparente”, además de insistir en que no existe chance de fraude.

MIRÁ TAMBIÉN Del cambiante clima meteorológico a la tensión electoral, Bogotá ya vive las elecciones del domingo

La insistencia en la limpieza del proceso parece obedecer, por un lado, a algunas irregularidades en el recuento que se dieron en las legislativas de marzo y, por el otro, a las denuncias de dirigentes y candidatos sobre falta de transparencia en algunos pasos.

Vega remarcó que “el sistema electoral funciona” y aunque reconoció la existencia de algunos problemas, subrayó que la clave es “identificar a tiempo las anomalías y corregirlas”.

“No puede haber fraude porque son varios los actores que intervienen en el proceso electoral: la Registraduría Nacional, los partidos políticos, las comisiones escrutadoras, el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control”, manifestó el registrador, según el diario El Observador.

En el acto de instalación de la Misión de Observación Internacional estuvo el ministro del Interior, Daniel Palacios, en representación del Gobierno.

MIRÁ TAMBIÉN Denunciaron que una diputada oficialista ignoró denuncia de conscriptos sobre la dictadura en Chile

Palacios destacó la puesta en marcha del “Plan Democracia”, por el que unos 300.000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía custodiarán las 112.200 mesas de elección.

“Se ha tomado una decisión que no se moverá un solo puesto de votación en Colombia sin que desde el Gobierno nacional al nivel central y la Registraduría Nacional del Estado Civil exista una claridad de que hay un impedimento para que se pueda desarrollar esa elección”, dijo el ministro.

Por último, Vega indicó que además de la veeduría internacional habrá otras 27 organizaciones internacionales que harán vigilancia y acompañamiento técnico. “Serán las elecciones más observadas por organizaciones internacionales”, concluyó.

Por su parte, el presidente Duque instó a los colombianos a que “acudan a las urnas y voten bien, a conciencia, sin odio, sin prejuicios; que lo hagan por ideas y no por ilusiones demagógicas que en muchos lugares del mundo se han convertido en esa especie de óxido que quiere carcomer las instituciones democráticas”. (Télam)