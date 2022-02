La candidata a la Presidencia de Colombia por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, debió hoy salir a aclarar expresiones que hizo ayer en un debate, en las que afirmó que hay mujeres que “se hacen violar”, un error que atribuyó al hecho de que tiene “dos idiomas en la cabeza” y que hizo “cortocircuito”.

“Es un tema sobre la mujer que nos preocupa a todos, yo enfocaría la solución en prevención; muchas veces nos damos cuenta, sobre todo en los barrios más populares, que las mujeres que se hacen violar, se hacen violar por gente muy cercana a la familia, o se hacen seguir por delincuentes que siguen su ruta, saben por dónde van a pasar y son depredadores que las están persiguiendo y ellas están totalmente desprotegidas”, afirmó Betancourt.

Fue durante un debate en una universidad en la que compartió panel con los aspirantes presidenciales Oscar Iván Zuluaga, David Barguil, Camilo Romero, Jorge Enrique Robledo y Enrique Gómez.

"Sentí que había una incomodidad cuando estaba expresando esto, obviamente quería decir que las mujeres cuando están en este espacio son víctimas, esto no quiere decir que ellas lo busquen", aclaró después la candidata.

MIRÁ TAMBIÉN Exfiscal antimafias es detenida inesperadamente en Guatemala

Betancourt tuvo la cuestionada expresión en respuesta a una pregunta sobre qué acciones promovería cada postulante “para el cuidado, protección y garantía de la integridad y de la seguridad a las mujeres y a las niñas".

Al salir de la universidad, la aspirante al Palacio de Nariño fue consultada por la prensa sobre su frase: “Tengo dos idiomas en la cabeza e hice corto circuito, no volverá a suceder, obviamente que no (quiso decir que las mujeres se hacen violar) y me excuso y fue una embarrada", expresó, según el diario El Tiempo.

Click to enlarge A fallback.

Hoy, Betancourt amplió sus aclaraciones en su cuenta de la red Twitter: “A propósito de mi comentario en el debate, obviamente eso no fue lo que quise decir. Se sacó de contexto. Esto demuestra que se acusa tantas veces a la mujer de ser culpable de las agresiones de las cuales es víctima que se da por hecho que hasta una mujer pueda pensarlo”.

Advirtió que “en realidad, esa revictimización social de la mujer es parte del problema” y se pronunció en favor de “establecer no solamente políticas punitivas contra los agresores, sino también espacios de protección para las mujeres, donde puedan refugiarse y obtener apoyo en todos los niveles”.

MIRÁ TAMBIÉN Se entregó el expresidente de Honduras Hernández, cuya extradición pide EEUU por narcotráfico

Desde que se separó de la Coalición Centro Esperanza, Betancourt ya protagonizó algunas polémicas: fue denunciada por un senador al que ella había acusada de tener nexos con grupos de narcotraficantes primero y acusó a la exsenadora Piedad Córdoba de especular con su secuestro a manos de las FARC, como había revelado un exasesor de la exlegisladora de izquierda.

Siendo candidata en 2002, Betancourt fue secuestrada por la guerrilla en febrero de ese año y liberada en la llamada Operación Jaque por el Ejército en julio del 2008, junto a tres ciudadanos norteamericanos y varios miembros de la Fuerza Pública.

Pasó varios años en Francia y volvió ahora para integrar la alianza Coalición Centro Esperanza, de la que se apartó hace 10 días para sostener su postulación por su partido, Verde Oxígeno. (Télam)