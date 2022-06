Cientos de indígenas, entre ellos muchas mujeres, intentaron hoy irrumpir en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Ecuador en el undécimo día de protestas contra el gobierno, pero fueron dispersados por la Policía con gases lacrimógenos.

El presidente Guillermo Lasso había resuelto horas antes desalojar la emblemática Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios que desde el 13 de junio estuvo ocupada por policías, para una asamblea del movimiento.

Pero un grupo de los manifestantes avanzó luego hacia la Asamblea Nacional, ubicada a pocos metros y custodiada por un cordón de militares y policías que los indígenas intentaron quebrar. Un grupo de mujeres encabezaba la protesta, reportó el sitio del diario El Comercio.

El medio señaló que la Policía intentó advertir con un megáfono que los legisladores no estaban en el lugar y que no se permitiría el ingreso, pero el mensaje no se escuchaba.

Ante la presión, los uniformados reaccionaron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, mientras los manifestantes lanzaban piedras.

La multitud se replegó hacia un parque vecino a la Casa de la Cultura, según la agencia AFP.

El líder de las manifestaciones, Leónidas Iza, escuchó las detonaciones mientras daba una entrevista.

"Eso es una mala señal realmente. Habíamos pedido a nuestras bases que simplemente podamos hacer una marcha pacífica", declaró Iza, titular de Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la principal organización de las protestas. (Télam)