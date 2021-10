El poderoso sector indígena de Ecuador volverá a movilizarse desde esta medianoche contra las medidas económicas del Gobierno, redoblando el desafío al estado de excepción que rige para combatir el narcotráfico en un país convulsionado por la violencia de las mafias y un presidente que se muestra desconcertado y sin respuestas convincentes.

"Nuestras estructuras de base a partir de las cero horas del martes estarán en diferentes puntos a nivel nacional", advirtió a la prensa Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que se declaró en oposición al Ejecutivo.

Los pueblos originarios, protagonistas de la política ecuatoriana en los últimos 30 años con sus marchas que incluso han derrocado a tres mandatarios entre 1997 y 2005, saldrán a las rutas próximas a sus comunidades y se sumarán en la capital Quito a las protestas de sindicatos y estudiantes.

Las manifestaciones se darán en medio de un estado de excepción por 60 días decretado por el gobernante conservador Guillermo Lasso hace una semana para combatir la violencia vinculada al narcotráfico, ordenando la movilización de militares a las calles para apoyar a policías en operativos de control y requisas, de momento sin ningún éxito.

El gobierno, que no ha restringido libertades como la de protesta y reunión, advirtió no obstante que no permitirá desmanes, reseñaron medios locales y la agencia de noticias AFP.

Lasso, quien se posesionó en mayo, elevó además hasta en 12% el precio de los combustibles, con lo que el sábado la nafta común pasó de 2,50 a 2,55 dólares y el diésel de 1,69 a 1,90 dólares, decisión que generó fuerte resistencia ciudadana y en particular del movimiento indígena, que días atrás había exigido su congelamiento.

