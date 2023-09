La Justicia de Chile determinó que el Estado indemnice por un total de 1,4 millones de dólares a 31 de los 33 mineros atrapados en 2010 en la mina San José de Copiapó. De esa manera, cada uno de los mineros recibirá una compensación de 46 mil dólares. La Corte Suprema rechazó un recurso que el Consejo de Defensa del Estado (CDE9, entidad que defiende al Estado chileno en los juicios en su contra) presentó en contra de las pretensiones de los trabajadores, según informó el diario El Mercurio. Estos últimos le habían indicado a la prensa que ya no tenían ninguna esperanza de que la querella diera resultados, pero la noticia del fallo les dice que valió la pena esperar. En su demanda, los mineros argumentaron que hubo una falla en el servicio de las instituciones estatales, que no verificaron las óptimas condiciones laborales en la mina. Al demostrar que tienen razón, los mineros recibirán 46.000 dólares cada uno, que vienen a subsanar las dificultades que algunos de ellos han atravesado luego de su cuarto de hora como los mineros más famosos del mundo. José Ojeda, conocido por ser el autor del mensaje en el que se notificó que los 33 se encontraban en buen estado luego de más de una semana sin conocerse si se encontraban con vida, no quedó satisfecho con la decisión

En 2018 les iban a reconocer 93.000 dólares, pero la decisió se frenó porque la CDE apeló el fallo de primera instancia y, a raíz de ello, les bajaron la cifra aproximadamente a la mitad. "Acá no se hizo justicia, se hizo solamente para cerrar el caso", le declaró Ojeda a El Mercurio. Para Luis Urzúa, esta resolución en favor de él y sus compañeros "está marcando un precedente para la minería en Chile

Para mí no era tan importante la plata, sino que había que cerrar este ciclo". Urzúa brinda actualmente conferencias sobre seguridad laboral, precisamente el tema sobre el cual el tribunal supremo de Chile acaba de fallar en su demanda. El abogado de los mineros, Jorge Ríos, sostuvo que deberán esperar entre dos y cuatro meses para cobrar el dinero de la indemnización. De los 33 afectados por el accidente de hace 13 años, hubo dos que llaman la atención porque no se sumaron a la demanda contra el Estado. Uno de ellos es Juan Illanes, quien es de la idea de que los debe indemnizar la empresa para la que trabajaban y no el Estado chileno. El otro es Raúl Bustos que aseguró que ya no quiere saber nada con el caso: "Estoy en otra parada", alegó. Int./AMR/GAM NA