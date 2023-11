Una protesta en Washington, frente a la sede del Partido Demócrata, que pedía el alto el fuego en Gaza terminó con incidentes entre los manifestantes y la policía que dejaron unos 90 heridos, según denuncian los organizadores.

"La policía hirió a más de 90 manifestantes, con lesiones que van desde haber sido rociados con gas pimienta hasta ser arrastrados por el cabello, asfixiados, arrojados por las escaleras y puñetazos en la cara", publicó el grupo activista If Not Now en la red social X, antes Twitter, donde cuestionó también "la violenta respuesta policial" a su protesta "no violenta".

Por su parte, la Policía del Capitolio de Estados Unidos publicó un texto también en X donde informó que "6 agentes fueron atendidos por heridas, que iban desde cortes menores hasta haber sido rociados con gas pimienta y puñetazos", y que una persona fue detenida "por agresión a un agente".

La Policía también dijo que sus agentes mantuvieron alejadas a unas 150 personas que estaban protestando "ilegal y violentamente" y escoltaron a miembros del Congreso fuera de la zona, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

La protesta se registró anoche frente al edificio del Comité Nacional Demócrata, donde manifestantes vestían camisetas negras con las palabras "Alto el fuego ya" y gritaban "¿De qué lado estás?", mientras bloqueaban las entradas y salidas del edificio para obligar a los políticos a realizar su vigilia con velas, informo el diario británico The Guardian.

Mientras, varios representantes demócratas, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se encontraban dentro de la sede del Partido para una recepción de campaña.

Los participantes de la protesta exigían un alto el fuego y el fin de la actividad militar de Israel en la Franja de Gaza.

El 7 de octubre, el movimiento islamista palestino Hamas lanzó un ataque sorpresa en el sur de Israel en el que mató a unas 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas, incluyendo una veintena de argentinos.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" al grupo palestino y bombardea a diario la Franja de Gaza que se encuentra bajo asedio total, y donde murieron más de 11.500 personas, entre ellas unos 4.700 niños.

La manifestación en Washington se produce dos días después de que miles de personas se reunieran en una convocatoria en el emblemático National Mall de esa ciudad, lindero con el Capitolio, en apoyo a Israel y contra los hechos de antisemitismo que se desataron en Estados Unidos desde el inicio de la guerra con Hamas en la Franja de Gaza.

