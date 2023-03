La Iglesia de Nicaragua confía en que el diálogo ayude a resolver los problemas del país, como ya lo hizo en el pasado, aseguró en las últimas horas el cardenal Leopoldo Brenes, luego de que el papa Francisco criticara al gobierno de Daniel Ortega, al que comparó con las "dictaduras" comunistas o el régimen nazi de Adolf Hitler.

"Yo pienso que es muy difícil decir cuando comienza el diálogo, cuando termina. Yo siempre pienso que el diálogo y el trabajo que tenemos que hacer es como esa gotita de agua: la gota de agua, yo siempre digo, no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia", dijo a la agencia de noticias AFP el cardenal Brenes, arzobispo de Managua.

"Nosotros en Nicaragua hemos tenido situaciones muy difíciles en los años 80 y nadie pensaba que podíamos solucionarlo", indicó tras la celebración del vía crucis en los predios de la Catedral de Managua.

En la década de 1980, el diálogo ayudó a terminar el conflicto armado que enfrentó al entonces gobierno izquierdista del Frente Sandinista con los rebeldes derechistas de la "contra" que patrocinó Estados Unidos.

MIRÁ TAMBIÉN A un año de su asunción, Boric hizo cambios en su gabinete

Las declaraciones del cardenal nicaragüense se producen luego de las del papa Francisco, que en una entrevista con Infobae arremetió contra el gobierno de Ortega, al que calificó de "dictadura grosera".

Para el Papa, la situación en Nicaragua "es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35".

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", planteó el pontífice, al referirse al caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, detenido desde el 19 de agosto.

"Él manifestaba los sentimientos de dolor, de tristeza que pueden producirse en situaciones que pueden ir dándose en los países, pero siempre es el mensajero de la paz, mensajero de la reconciliación", añadió el cardenal Brenes sobre las declaraciones de Jorge Bergoglio.

MIRÁ TAMBIÉN Denuncian al El Salvador ante la CIDH por violaciones a los DDHH en ofensiva contra las pandillas

"Y sobre todo, como ya nos decía la vez pasada, tenemos que seguir dialogando. Él dice que el diálogo nunca hay que cortarlo porque solamente a través del diálogo se solucionan los problemas", recordó.

El gobierno de Ortega impulsa una serie de acciones contra opositores a los que acusa de intentar un golpe de Estado en 2018, cuando se produjo una crisis social y política con multitudinarias manifestaciones y choques entre contrarios al gobernante y oficialistas que dejó decenas de víctimas y centenares de detenidos.

Desde 2021, el Ejecutivo promovió el endurecimiento de las leyes para castigar el financiamiento externo a los opositores y detuvo a más de 200 líderes políticos, empresarios y religiosos.

En febrero, el gobierno excarceló y expulsó a Estados Unidos a 220 opositores, a quienes despojó de su nacionalidad. El obispo Álvarez se negó a viajar en el grupo de excarcelados y un tribunal lo condenó a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional y otros cargos. (Télam)