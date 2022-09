El huracán Ian se desplazaba sobre la costa del Golfo de Florida con una fuerza catastrófica el miércoles, asaltando el estado con vientos destructivos, lluvias torrenciales y un traicionero oleaje oceánico, que lo convierten en una de las tormentas más potentes de las que se tiene constancia en Estados Unidos. Ian tocó tierra en Cayo Costa como un huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 150 millas por hora (241 kilómetros por hora), informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. La velocidad de los vientos de la tormenta la sitúan justo por debajo de la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la clasificación más grave para las tormentas con vientos máximos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora, pero se esperaba que Ian se debilite un poco después de llegar a tierra, según el NHC. La zona en la que tocó tierra tiene kilómetros de playas de arena, decenas de hoteles y numerosos parques de casas móviles, uno de los lugares los favoritos de jubilados y veraneantes por igual. Incluso antes de que Ian azotara la costa del Golfo de Florida, las autoridades habían avisado a los residentes de que era demasiado tarde para que los que aún no habían evacuado lo hicieran con seguridad. En Venice, una ciudad costera de casi 24.000 habitantes situada a medio camino entre Tampa y Fort Myers, la lluvia y el viento ya eran intensos antes del mediodía. Muchas calles estaban inundadas, y el constante vendaval doblaba las palmeras en ángulos de 45 grados y destrozaba las vallas publicitarias y las señales de tráfico. Los meteorólogos dijeron que Ian provocará un fuerte oleaje impulsado por el viento, lluvias torrenciales que podrían causar inundaciones costeras de hasta 3,7 metros, junto con intensas tormentas eléctricas y posibles tornados. Las bandas exteriores de la tormenta ya estaban llevando fuertes vientos y lluvias a gran parte de la costa del Golfo en la mañana del miércoles. "Ojalá no fuera una previsión que está a punto de hacerse realidad. Esta es una tormenta de la que hablaremos durante muchos años, un acontecimiento histórico", dijo Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional. Más de 524.000 hogares y negocios estaban sin electricidad en Florida el miércoles por la tarde, según las empresas locales de servicios públicos. En total, Ian ha afectado a más de 830.000 clientes hasta ahora, pero las compañías eléctricas han restablecido algunos de los primeros cortes. "Se trata de una poderosa tormenta que debe ser tratada como si un tornado se acercara a su casa", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. "Van a ser uno o dos días desagradables. Va a ser un momento duro". A principios de semana, las autoridades instaron a más de 2,5 millones de residentes a evacuar sus hogares, pero algunos, como Mark Feinman, un músico profesional de San Petersburgo, optaron por quedarse. "Aquí no hay absolutamente nadie en las carreteras", dijo Feinman, de 36 años, a primera hora del miércoles. "El cielo es de un gris extraño y ominoso, y puedes sentir las ráfagas de viento y la lluvia golpeando cada poco tiempo. Se puede sentir en el aire". Feinman aseguró que no se arrepiente de su decisión de quedarse. Siente que su casa está segura y, afortunadamente para él, la tormenta se desvió hacia el sur de las previsiones anteriores, que mostraban que iba a golpear directamente la zona de Tampa-San Petersburgo. "Todavía esperamos que sea malo, pero he puesto planchas de madera y sacos de arena. Estamos abastecidos de suministros

Supongo que, nos guste o no, se está acercando", agregó. Ken Wood, un proveedor de puentes en la zona costera de Dunedin, hizo caso a las órdenes de evacuación y manejó unos 250 kilómetros al noroeste, hasta Tallahassee, para pasar la tormenta. "Era una evacuación obligatoria, así que pensé que lo mejor era asegurar todo y marcharme", dijo Wood, de 56 años. Sin embargo, está preocupado por su barco de 5,5 metros, que dejó resguardado bajo el cobertizo para autos. "Está atado y enganchado a mi camión. Puse siete sacos de tierra vegetal en él, con la esperanza de darle peso, pero quién sabe lo que le harán los vientos", agregó.. CALENTAMIENTO DEL PLANETA.. El cambio climático está haciendo que los huracanes sean más húmedos, ventosos e intensos. También hay pruebas de que está provocando que las tormentas se desplacen más despacio, lo que significa que pueden verter más agua en un solo lugar, dicen los científicos. "La rápida intensificación del huracán Ian podría ser otro ejemplo de cómo el calentamiento del planeta está cambiando los huracanes", dijo Kait Parker, meteoróloga y científica del clima en weather.com de IBM. "Las investigaciones muestran que estamos viendo esto con mucha más frecuencia que en décadas pasadas". Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos, dijo que una de las principales preocupaciones es la seguridad de la gran población de ancianos de Florida. Muchos tienen problemas de salud y movilidad o están en hospitales, residencias y otras instalaciones que son difíciles de evacuar. El presidente Joe Biden prometió en un evento en Washington que el gobierno federal ayudará a Florida cuando pase la tormenta

"Estamos en alerta y en acción, hemos aprobado todas las solicitudes que Florida ha hecho", señaló. (Reporte adicional de Jarrett Renshaw, Leah Douglas y Tyler Clifford en Washington y Rich McKay en Atlanta; escrito por Brendan O´Brien; editado en español por Carlos Serrano). Reuters-NA NA