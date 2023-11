La milicia hutí de Yemen lanzó nuevos ataques con drones contra Israel, golpeando varios objetivos dentro del Estado judío, según un portavoz militar del grupo

"Continuaremos nuestras operaciones militares contra Israel hasta que pare su agresión a Gaza", anunció Yahya Sarea, mediante un comunicado emitido por la televisión hutí al-Masirah TV. El texto no especificó qué objetivos fueron alcanzados ni ofreció pruebas de los ataques mientras que Israel no confirmó ni desmintió nuevos ataques hutíes sobre su territorio, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua. Israel no confirmó ni desmintió nuevos ataques hutíes sobre su territorio

Los hutíes, que controlan gran parte del norte de Yemen, señalaron que fue su cuarta operación contra Israel desde que el conflicto Israel-Hamás estallara el 7 de octubre en la Franja de Gaza

Los rebeldes también afirmaron que lanzaron ataques con drones y misiles contra Israel el martes

La escalada hutí contra Israel se produce entre temores de un conflicto regional más amplio en Medio Oriente

