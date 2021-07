La Justicia de Hungría anunció hoy la apertura de una investigación, tras las revelaciones de medios de prensa, de que el programa informático de espionaje Pegasus, de origen israelí, fue utilizado para vigilar unos 300 números de teléfono pertenecientes a periodistas, abogados y empresarios.

"Tras varias denuncias, la fiscalía ordenó la apertura de una investigación sobre la posible recogida no autorizada de información confidencial", informó en un comunicado la Fiscalía de Budapest, la capital húngara.

Tras seis meses de investigaciones, un consorcio de 17 medios de comunicación internacionales acusó a Hungría, así como India, México, Marruecos y otros países, de utilizar la tecnología de espionaje Pegasus, creada por el grupo israelí NSO, la cual permite a sus clientes infiltrarse en teléfonos y extraer sus llamadas, mensajes y ubicación.

En Hungría unos 300 celulares, pertenecientes a periodistas, abogados y empresarios habrían sido objeto de ese espionaje, según el consorcio Forbbiden Stories, lo que sería un caso único en el seno de la Unión Europea, aunque en Francia el escándalo golpeó hasta el presidente Emmanuel Macron.

En medio de un pedido de Reporteros Sin Fronteras a las autoridades israelíes para dejar de vender ese software, Israel creó hoy una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones sobre este programa de vigilancia telefónica.

Además de las reacciones desde Francia, donde el Gobierno ordenó una investigación al hackeo del teléfono de Macron, la canciller alemana Ángela Merkel exigió más restricciones a la venta de este tipo de software.

"Es importante" que los programas de este tipo "no terminen en malas manos" y "no deberían venderse a países donde quizá no esté garantizado que la justicia vigile las operaciones (de escuchas)", declaró la dirigente en una conferencia de prensa.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el rey Mohamed VI de Marruecos y el primer ministro paquistaní Imran Khan también figuran en la lista de posibles blancos de Pegasus. (Télam)