Human Rights Watch acusó a Israel de utilizar municiones de fósforo blanco en sus operaciones militares en Gaza y el Líbano. En tanto, denunció que el uso de tales armas pone a los civiles en riesgo de sufrir lesiones graves y de largo plazo. Cuando se le solicitaron comentarios sobre las acusaciones, el ejército de Israel alegó que "actualmente no tenía conocimiento del uso de armas que contienen fósforo blanco en Gaza"

No deslizó tampoco comentarios sobre las acusaciones del organismo de control de derechos sobre su uso en el Líbano. Israel bombardeó Gaza en represalia por el ataque de Hamás en ciudades del sur de Israel que mató al menos a 1.300 personas esta semana

Al menos 1.500 palestinos murieron, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Reuters. Human Rights Watch aseveró que verificó vídeos tomados en el Líbano el 10 de octubre y en Gaza el 11 de octubre que muestran "múltiples ráfagas de fósforo blanco disparadas por artillería sobre el puerto de la ciudad de Gaza y dos localidades rurales a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano". Proporcionó enlaces a dos vídeos publicados en las redes sociales que, según decía, mostraban "proyectiles de artillería de fósforo blanco de 155 mm utilizados, aparentemente como cortinas de humo, marcas o señales"

Ambos muestran escenas cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, destacó. El grupo no proporcionó enlaces a vídeos que mostraran su presunto uso en Gaza, señaló Reuters

Los canales de televisión palestinos transmitieron vídeos en los últimos días que muestran finas columnasde humo blanco que cubren el cielo sobre Gaza y que, según dicen, fueron causadas por ese tipo de municiones, algo que Reuters aclaró que no pudo verificar de forma independiente. En 2013, el ejército de Israel aclaró que estaba eliminando gradualmente las municiones de cortina de humo de fósforo blanco utilizadas durante su ofensiva de 2008-2009 en Gaza, que generó acusaciones de crímenes de guerra por parte de varios grupos de derechos humanos. El ejército en ese momento no dijo si también revisaría el uso de fósforo blanco como arma, diseñado para incinerar posiciones enemigas. Las municiones de fósforo blanco pueden usarse legalmente en los campos de batalla para hacer cortinas de humo, generar iluminación, marcar objetivos o quemar búnkeres y edificios. Debido a que tiene usos legales, el fósforo blanco no está prohibido como arma química según las convenciones internacionales, pero puede causar quemaduras graves y provocar incendios. El fósforo blanco se considera un arma incendiaria según el Protocolo III de la Convención sobre la prohibición del uso de ciertas armas convencionales

El protocolo prohíbe el uso de armas incendiarias contra objetivos militares ubicados entre civiles, aunque Israel no lo firmó ni está obligado por él. A propósito de los ataques, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este viernes que una ofensiva terrestre israelí en Gaza provocaría un nivel de víctimas civiles que sería "absolutamente inaceptable". Putin habló después de que el ejército de Israel pidiera a todos los civiles de la ciudad de Gaza -más de 1 millón de personas- que se trasladaran al sur en un plazo de 24 horas, mientras acumulaba tanques antes de una esperada invasión terrestre en respuesta a un devastador ataque del fin de semana por parte del grupo militante islamista Hamas

