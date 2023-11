La ciudad brasileña de San Pablo, la más grande del país y de Sudamérica, sufrió hoy un caos de transporte a raíz del paro de los trabajadores del metro y de los servicios de trenes suburbanos, de la empresa de aguas y de docentes secundarios en rechazo al plan de privatizaciones anunciado por el gobernador del estado paulista, Tarcisio de Freitas, uno de los principales aliados del expresidente Jair Bolsonaro.

Con 12 millones de habitantes y 7 millones de vehículos registrados, la urbe sintió el paro con un congestionamiento récord a las 8.30 de la mañana con 630 kilómetros de atascos, según la Compañía de Ingeniería del Tráfico (CET), de la intendencia municipal de San Pablo.

"Queremos un plebiscito sobre la privatización de los servicios públicos en San Pablo. Se lo propusimos al gobierno del estado para evitar la huelga y lo han rechazado", dijo la presidenta del sindicato de los trabajadores del metro, Camila Lisboa.

Esta es la segunda huelga del sector de metro y trenes que debe enfrentar el gobernador Freitas contra su plan de privatizaciones, que incluye varias líneas de transporte sobre rieles y una de las llamadas "joyas" de Brasil, la compañía de Saneamiento del estado de Sao Paulo (Sabesp), la mayor estatal de agua y cloacas de América Latina, que abastece a más de 25 millones de domicilios en Brasil.

Pese a la posibilidad de que la próxima semana se apruebe la privatización de Sabesp, el gobierno del estado de San Pablo aún no ha anunciado cuánto pretende recaudar con la venta de las acciones de la empresa porque no se ha definido si la participación estatal será del 15% o del 30%.

La huelga provocó el cierre o alteraciones del servicio del metro y una paralización completa en los trenes suburbanos, con lo cual aumentó considerablemente el tránsito vehicular, sobre todo con el uso de automóviles de alquiler por aplicaciones, como la empresa estadounidense Uber o la china 99 Didi.

En conferencia de prensa, el gobernador Freitas, un exministro de Bolsonaro que ganó las elecciones en 2022, sostuvo que la huelga es ilegal y acusó a los sindicatos de incumplir un fallo judicial que los obligaba a ofrecer servicios de emergencia en horarios de pico de pasajeros.

"La huelga no tiene agenda, no tiene ningún reclamo. Las privatizaciones son un compromiso que asumí en la campaña electoral y que fue discutido ampliamente con la población. Las privatizaciones y los estudios para realizar concesiones de transporte público no se detendrán. No tiene sentido la huelga, es política", dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Freitas, del derechista partido Republicanos, vinculado a la evangélica Iglesia Universal, es considerado un presidenciable para 2026 debido a que el jefe de su espacio, Bolsonaro, del Partido Liberal, fue inhabilitado para participar de las elecciones hasta 2030 por haber cometido delitos contra el sistema comicial por haber denunciado sin pruebas situaciones de fraude.

Las privatizaciones en San Pablo están siendo puestas bajo cuestionamiento del gobierno federal, sobre todo tras el apagón que afectó a más de dos millones de personas durante cinco días tras una tempestad durante octubre.

El intendente de San Pablo, Ricardo Nunes, pidió el cese de la concesión de la empresa multinacional italiana de energía Enel debido a la falta de inversiones en un sector que fue privatizado en 1998.

El gobernador Freitas decretó asueto administrativo para este martes para permitir que los empleados públicos y privados puedan faltar a sus obligaciones a raíz de la huelga.

En tanto, la huelga fue apoyada por los empleados de la empresa de aguas Sabesp y por los profesores de educación secundaria, que denuncian el recorte presupuestario determinado por el gobernador para la enseñanza media.

Freitas, que gobierna el estado más rico y más poblado de Brasil, con 44 millones de habitantes, fue invitado por Bolsonaro a asistir el próximo 10 de diciembre a la asunción como presidente de Javier Milei, en Buenos Aires.

El estado de San Pablo, que es el corazón financiero e industrial de Sudamérica, aporta un tercio del Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil. (Télam)