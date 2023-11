Hong Kong será la primera ciudad asiática en celebrar los Juegos Gay a partir del viernes, coorganizándolos con una ciudad mexicana en uno de los mayores acontecimientos del centro financiero desde la pandemia del COVID-19, a pesar de las peticiones de prohibición por parte de activistas y legisladores contrarios a los esfuerzos LGBTQ. La ciudad, gobernada por China, carece de leyes contra la discriminación por motivos de orientación sexual y no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero su comunidad LGBTQ se ha anotado algunas victorias legales este año. La más importante fue la sentencia dictada en septiembre por su máximo tribunal, que fijaba un plazo de dos años para que el gobierno estableciera un marco jurídico que reconociera las uniones entre personas del mismo sexo. Se espera que participen más de 2.300 atletas de 45 países, entre ellos Reino Unido, China, Corea del Sur y Estados Unidos, informaron los organizadores, Gay Games Hong Kong (GGHK). "No sólo hemos sido capaces de introducir los juegos en la región, sino que contamos con el mayor número de participantes procedentes de Asia que se han unido a los Juegos Gay en sus 41 años de historia", declaró el jueves en rueda de prensa Alan Lang, copresidente del organismo. El gobierno de la antigua colonia británica ha aprobado los Juegos Gay, que se celebran hasta el 11 de noviembre, pero ha aconsejado a los organizadores que respeten las leyes y reglamentos de "forma segura y ordenada". "Nuestro objetivo no es abogar por ningún cambio político o legislativo específico, sino proporcionar una plataforma para el deporte, las artes y la cultura que promueva la inclusión y la diversidad", declaró esta semana el comité organizador de los Juegos. No obstante, la preocupación por la ley de seguridad nacional que Pekín acaba de imponer en Hong Kong mantendrá alejada a la delegación taiwanesa. "La razón principal (...) esta vez es que no se puede garantizar la seguridad de los jugadores taiwaneses", declaró Yang Chih-chun, de la Asociación de Deportes y Movimientos Gays de Taiwán, añadiendo que había sido "una decisión dolorosa" no enviar a los atletas. En su lugar, los atletas taiwaneses acudirán a la ciudad mexicana de Guadalajara, que coorganiza los Juegos al mismo tiempo. Varios legisladores de Hong Kong han manifestado públicamente su oposición al acontecimiento, afirmando que suponía una amenaza para la seguridad nacional, subvertía los valores familiares tradicionales chinos y seguía una "ideología occidental". Reuters-NA NA