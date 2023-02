El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aseguró hoy que su padre se convertirá en un "mártir" en caso de ser proscripto por la justicia o detenido por alguna de las causas en las cuales está siendo investigado.

"Sería una burrada detenerlo, si deciden agredir el Estado democrático de derecho poniendo como víctima a Jair Bolsonaro crearán un gran mártir, victimizar a una buena persona que pasó cuatro años sin denuncias de corrupción", aseguró el senador Bolsonaro al portal de noticias Poder360.

El exmandatario abandonó Brasil el 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato, y una semana después, el 8 de enero, sus seguidores perpetraron un ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia en el que pedían la intervención del Ejército para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"El pueblo brasileño se identifica con quien está siendo víctima de una injusticia, no creo que ocurra ni la prisión ni la inhabilitación electoral", aseguró el senador.

Bolsonaro es investigado en al menos tres procesos que lleva adelante el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, uno de ellos vinculado al intento de golpe del 8 de enero tras haber publicado en las redes sociales un video con noticias falsas que acusaban a la justicia electoral de haber cometido fraude en las elecciones de octubre.

El ultraderechista fue el primer presidente en ejercicio que perdió la reelección en la historia de Brasil.

"No tenemos miedo de nada, él no cometió ninguna ilegalidad, ningún crimen, están creando relatos en su contra. Hay políticos con miedo de hablar por temor a la censura del Poder Judicial, esto no es un Estado democrático de derecho, algo no es normal, hay gente que todavía cree que vivimos en una democracia plena", sostuvo el senador.

La referencia era para el juez Moraes, que desde 2019 abrió varias causas sobre movimientos golpistas bolsonaristas vinculados a la divulgación de "fake news" para pedir un golpe militar y el cierre del Supremo Tribunal Federal.

Por otra parte, Flávio Bolsonaro dijo creer que su padre tiene condiciones para volver a ser candidato en 2026 y no descartó un "buen desempeño" de la esposa del expresidente, Michelle, en caso de que decida presentarse a algún cargo electivo en el futuro por el Partido Liberal.

Desde que dejó el país a fin de año, Bolsonaro se encuentra en Orlando, Estados Unidos, en la casa de un empresario amigo, ahora con visa de turista. (Télam)