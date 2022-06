El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández se disculpó hoy por haber comparado a la virgen María con las prostitutas cuando fue consultado sobre las posibles coaliciones antes de la primera vuelta electoral del 29 de mayo.

"Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso”, dijo el candidato de La Liga de Gobernantes Anticorrupción cuando le realizaron una pregunta sobre las alianzas que recibiría después de la segunda vuelta que se realizará el próximo domingo.

Las palabras generaron molestia entre los fieles católicos, que tacharon el acto de "blasfemia" y las autoridades eclesiásticas también reprocharon el acto en redes sociales.

"Quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando dije que yo invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio. Pero me sacaron de contexto. Los competidores todo me lo critican, yo no quise decir seso", aseguró Hernández a través de un video.

"Lo que quise decir era que invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad. Yo sé que ofendí a muchas personas, no fue mi intención. Yo soy un hombre católico, no seguramente practicante con la misma intensidad de otras personas a quien respeto en su culto", expresó el candidato.

Por último, dijo que aceptaba en su corazón y conciencia que se equivocó: "Mil perdones", afirmó, citado por el diario colombiano El Tiempo.

Entre quienes rechazaron sus palabras está Ingrid Betancourt, quien le había ofrecido su apoyo en la segunda vuelta.

La exsenadora publicó un video en el que se la puede ver arrodillada hablándole a una imagen de la virgen: "Hoy vengo a pedirte disculpas, como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Hernández, acompañado de todas las mujeres que lo rodean, su madre, su esposa y su vicepresidenta, por haber utilizado indebidamente tu nombre durante esta campaña", rezó.

A pesar de que Hernández limitó sus entrevistas y sus apariciones de cara a la segunda vuelta, no es la primera vez que alguna de sus declaraciones le pasa factura.

Recientemente tuvo que salir a matizar cuando propuso la jornada laboral de 10 horas para los colombianos, reprochándoles que hasta ahora no habían hecho más que "tomar tinto", "hablar por celular", o "irse para el baño".

Anteriormente, sus rivales políticos le recordaron también cuando se declaró seguidor de ese "gran pensador alemán llamado Adolf Hitler", o alguno de sus postulados acerca del papel de la mujer, la cual debería apoyar al marido desde casa con la crianza de los hijos.

"La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta porque ven que es invasiva, que ella no fue la que eligieron, al que eligieron fue al marido", sostuvo el autoproclamado 'outsider' de la política colombiana, al que los medios llaman el 'Trump tropical'.

El próximo 19 de junio los colombianos están llamados a votar por Hernández, quien de manera sorpresiva logró ser la segunda fuerza más votada en la primera ronda, o bien por la izquierda del Pacto Histórico que representa el antiguo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos contendientes. (Télam)