El candidato presidencial colombiano de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández, que competirá contra el aspirante de izquierda Gustavo Petro en un balotaje el 19 de junio, dijo hoy que no formará alianzas con los postulantes que no pasaron a la segunda vuelta para ganar y se definió como "independiente".

"Nosotros no vamos a hacer alianzas, yo me inscribí independiente y yo no puedo ir a inscribirme, jurar allá en la Registraduría donde me dicen independiente y luego buscar alianzas porque ese no es mi compromiso", aseguró el empresario y exalcalde de Bucaramanga en entrevista con la cadena Univisión, que según afirmó será la única entrevista que conceda.

Y agregó: "Vamos a recibir los apoyos a la filosofía de gobierno, bienvenidos todos los colombianos que quieran apoyar esa filosofía para ver si sacamos todos adelante a este país que tanto queremos", informó la agencia de noticias Sputnik.

Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvo el domingo 28,15 por ciento de los sufragios, detrás de Gustavo Petro, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, quien se quedó con 40,32 por ciento, según informó la Registraduría Nacional, con 99,99 por ciento de las mesas escrutadas.

MIRÁ TAMBIÉN Según el OIEA las reservas de uranio enriquecido en Irán son 18 veces superiores al límite permitido

Hernández, conocido como "el Donald Trump colombiano", dejó fuera de carrera a la presidencia al candidato de la derecha tradicional, Federico "Fico" Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, quien obtuvo 23,91 por ciento de los votos.

Gutiérrez dijo el domingo tras reconocer su derrota que votará por Hernández, mientras que Sergio Fajardo, el candidato de centro que quedó cuarto en los comicios, aún no se manifestó sobre a quién apoyará en la votación del 19 de junio.

"No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo (Hernández) en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar", afirmó Fajardo este lunes en Radio Caracol.

Hernández dijo que llamó a Fajardo para invitarlo a dar su apoyo.

MIRÁ TAMBIÉN Biden descarta enviar a Kiev nuevos sistemas de misiles de largo alcance

"Él está invitado, ya lo llamé a invitarlo, necesitamos el apoyo de todos los colombianos que quiera en esta segunda vuelta hacerse presentes con su voto, necesitamos un mandato claro, contundente, que no queden dudas", comentó el candidato.

Hernández, de 77 años, declaró también que "va a ser aterrador lo que va a pasar" en segunda vuelta porque cree que llegará a los 12 millones de votos, el doble de los 5.953.209 votos que obtuvo este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, según datos oficiales de la Registraduría Nacional.

También sostuvo que su primer objetivo es "limpiar de una vez por todas del Gobierno nacional a los ladrones que terminan traicionando los intereses de los colombianos. Los políticos han sido zánganos", informó la agencia de noticias Europa Press.

Para Hernández, "Colombia es una empresa que tiene 50 millones de accionistas; si no sacamos a los malos administradores, los que se roban el patrimonio público, Colombia fracasa".

Hernández ha reconocido que hace tres años apoyó a Gustavo Petro y que el presidente saliente, Iván Duque, le parecía "inexperto y muy joven". "Y no me equivoqué", remarcó. (Télam)