El movimiento islamista palestino Hamas, autor de los arrasadores ataques en Israel del 7 de este mes, difundió hoy un video de "una de las cautivas Gaza", en el que aparece una joven hablando en hebreo.

En el video, publicado en la cuenta oficial del grupo radical en la red de mensajería Telegram y que hasta esta noche (la tarde en la Argentina) no había sido verificado ni confirmado por autoridades israelíes, se ve a una joven recostada, a la que le están curando una herida en uno de sus brazos.

El escrito indica que fue secuestrada "en el primer día" del ataque de Hamás en territorio israelí, el 7 de este mes.

"Me llamo Maya Sham, tengo 21 años y soy de (la localidad de) Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en (la ciudad de) Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación", dijo la joven en el video, según recogió el diario israelí Haaretz.

"Solo pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo antes posible", señaló.

"Los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan. Instamos a todos los países del mundo a advertir a sus compatriotas que no participen en el ejército enemigo", afirmó el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qassam, brazo armado de Hamas, Abu Obeida, según la agencia de noticias Europa Press.

Abu Obeida explicó en un discurso televisado que las cifras de prisioneros no son concretas debido a que hay "dificultades prácticas y de seguridad" que impiden un recuento exhaustivo, aunque serían 200 los que están bajo control de Hamas y otros 50 en manos de otras "facciones de la resistencia, en otros lugares".

En cuanto a una posible intervención militar terrestre israelí, el portavoz del grupo armado subrayó: "No nos asusta", y agregó: "Estamos listos para ella".

Más temprano, el Ejército israelí actualizó la cifra de personas que fueron secuestradas por Hamas a 199.

Las anteriores cifras, difundidas el domingo, daban cuenta de 155 personas.

"Hemos informado a las familias de 199 rehenes", declaró hoy el portavoz militar Daniel Hagari, en una rueda de prensa.

El vocero afirmó que "los esfuerzos concernientes a los rehenes son una prioridad nacional", según la agencia de noticias AFP.

"El Ejército e Israel trabajan día y noche" para liberarlos, agregó.

Más de 1.400 personas murieron en Israel en el ataque de Hamas el 7 de este mes, según las últimas cifras brindadas por responsables israelíes.

Por su parte, más de 2.750 personas murieron en bombardeos israelíes de represalia en la Franja de Gaza, enclave palestino gobernado por Hamas y asediado por Israel, según autoridades. (Télam)