El grupo islamista Hamás liberó el viernes a dos rehenes estadounidenses -madre e hija-, secuestradas en el kibutz de Nahal Oz en sus ataques a Israel del 7 de octubre, informó este viernes la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Se trata de los primeros rehenes liberados desde que los hombres armados de Hamás irrumpieron en Israel hace casi dos semanas, matando a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomando unos 200 cautivos. El portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Ubaida, emitió un comunicado anunciando la liberación en respuesta a los esfuerzos de mediación de Qatar, "por razones humanitarias y para demostrar al pueblo estadounidense y al mundo que las afirmaciones de (el presidente Joe) Biden y su administración fascista son falsas y carecen de fundamento". Biden agradeció en un comunicado a Qatar e Israel su colaboración para conseguir la liberación de las mujeres. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí declaró que el diálogo sobre la liberación de los rehenes continuaría. Un comunicado del Ejército israelí a primera hora del día había afirmado que la mayoría de los rehenes estaban vivos. Israel ha prometido acabar con el grupo islamista Hamás, que gobierna Gaza, y ha bombardeado la zona con ataques aéreos y ha sometido a los 2,3 millones de habitantes del enclave a un asedio total, prohibiendo los envíos incluso de alimentos, combustible y suministros médicos. El secretario general de las Naciones Unidas visitó el paso fronterizo entre la asediada Franja de Gaza y Egipto, y declaró que debía permitirse el paso de la ayuda humanitaria lo antes posible. Desde el 7 de octubre han muerto 4.137 palestinos, entre ellos más de 1.500 niños, según las autoridades palestinas. La ONU afirma que más de un millón se han quedado sin hogar. Israel ya ha ordenado a todos los civiles que evacúen la mitad norte de la Franja de Gaza, que incluye la Ciudad de Gaza. Muchas personas aún no se han ido porque temen perderlo todo y no tienen ningún lugar seguro al que ir, ya que las zonas del sur también están siendo atacadas. El Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén, principal confesión cristiana palestina, dijo que las fuerzas israelíes atacaron la iglesia de San Porfirio en la Ciudad de Gaza, donde cientos de cristianos y musulmanes habían buscado refugio. Un video del lugar de los hechos mostró a un niño herido siendo sacado de entre los escombros por la noche. Un trabajador de la defensa civil dijo que dos personas de los pisos superiores habían sobrevivido y las de los pisos inferiores habían muerto y sus cuerpos seguían entre los escombros. "Pensaron que aquí estarían a salvo. Vinieron de los bombardeos y la destrucción, y dijeron que aquí estarían a salvo, pero la destrucción los persiguió", gritó un hombre. La oficina de medios de comunicación del gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, dijo que habían muerto 18 palestinos cristianos. Más tarde el viernes, el Ministerio de Salud cifró el total de fallecidos en 16. La Iglesia no se pronunció de inmediato sobre el número definitivo de víctimas mortales y afirmó que atacar iglesias que sirven de refugio a personas que huyen de los bombardeos es "un crimen de guerra que no puede ignorarse". El Ejército israelí dijo que parte de la iglesia había resultado dañada en un ataque contra un centro de mando militante implicado en el lanzamiento de cohetes y morteros hacia Israel, y que estaba revisando el incidente. "Las Fuerzas de Defensa de Israel pueden afirmar inequívocamente que la iglesia no era el objetivo del ataque", destacaron.. DISTRITO ARRASADO.. En Zahra, en el norte de Gaza, los residentes afirmaron que todo su distrito, formado por unos 25 edificios de departamentos de varias plantas, había sido arrasado. Recibieron mensajes de advertencia israelíes en sus teléfonos móviles a la hora del desayuno, seguidos diez minutos más tarde por un pequeño ataque de un avión no tripulado que recalcó el mensaje. Media hora después del aviso inicial, cazas F-16 derribaron los edificios en medio de enormes explosiones y nubes de polvo. "Todo lo que había soñado y pensado que había conseguido se había esfumado. En ese apartamento estaba mi sueño, mis recuerdos con mis hijos y mi esposa, estaba el olor de la seguridad y el amor", dijo a Reuters por teléfono Ali, un residente del distrito, declinando dar su nombre completo por temor a represalias. La oficina de asuntos humanitarios de Naciones Unidas declaró que más de 140.000 viviendas -casi un tercio de todas las viviendas de Gaza- han sufrido daños, y casi 13.000 han quedado completamente destruidas. El sur del enclave también ha sido impactado con regularidad

Las autoridades de Gaza declararon que había varios muertos y heridos en nuevos ataques contra Jan Yunis, la principal ciudad del sur del enclave. "No queremos recibir ayuda, queremos que cese la destrucción y la matanza de niños mientras duermen. Estamos cansados", dijo la vecina Joumana Khreis. Mientras las tropas israelíes se concentran en torno a Gaza a la espera de una orden de invasión, el conflicto se extiende a otros dos frentes: Cisjordania y la frontera norte con Líbano. El Ministerio de Defensa ordenó a los residentes de Kiryat Shmona, la mayor ciudad israelí cercana a la frontera libanesa, que se refugiaran en casas de huéspedes. Los enfrentamientos en la frontera entre Israel y el movimiento libanés Hezbolá han sido los más mortíferos desde la guerra total de 2006. En Cisjordania, el Ministerio de Sanidad palestino dijo que 13 personas perecieron, entre ellas cinco niños, después de que las tropas israelíes asaltaran y lanzaran ataques aéreos contra el campo de refugiados de Nur Shams, cerca de Tulkarem. En el territorio, donde los palestinos tienen un autogobierno limitado bajo la ocupación militar israelí, se han producido los enfrentamientos más mortíferos desde que finalizó el levantamiento de la segunda Intifada en 2005. Hasta ahora, los líderes occidentales han ofrecido mayoritariamente su apoyo a la campaña de Israel contra Hamás, aunque crece el malestar por la difícil situación de los civiles en Gaza, que aún no ha recibido la ayuda prometida hace tiempo. Israel ha afirmado que no permitirá que llegue a Gaza ninguna ayuda procedente de su propio territorio hasta que se libere a los más de 200 rehenes capturados por los hombres armados, una postura que, según los palestinos, equivale a un castigo colectivo ilegal contra la población civil. Reuters-NA NA