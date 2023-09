El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió hoy a los líderes mundiales acciones conjuntas para superar las muchas crisis que amenazan la paz y la preservación del planeta y dijo que reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y las demás instituciones multilaterales es necesario para evitar mayores divisiones que dificulten la consecución de esas metas.

Al inaugurar la serie de discursos de líderes mundiales ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Guterres dijo a gobernantes y enviados de los 193 países del organismo que las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania, la emergencia climática y nuevas tecnologías disruptivas constituyen "amenazas existenciales" que están "trastornando el mundo".

"Ante todos estos desafíos y más, 'compromiso' se ha convertido en una mala palabra. Nuestro mundo necesita estadistas, no juegos ni bloqueos. Los gobernantes tienen una responsabilidad especial de lograr compromisos para construir un futuro común de paz y prosperidad para nuestro bien común", declaró ante la 78ª Asamblea General de la ONU.

El diplomático señaló que el mundo ha visto una reciente ola de conflictos, golpes de Estado y caos, así como divisiones cada vez mayores entre las potencias económicas y militares, que están provocando una "gran fractura" en los sistemas económicos y financieros y en las relaciones comerciales y una "transición caótica" hacia un mundo multipolar pero fragmentado.

En este mundo gangrenado por las polarizaciones, para cumplir con el objetivo existencial de la ONU de preservar la paz y proteger al planeta no queda otra alternativa que "renovar unas instituciones internacionales del siglo XXI" para que estén basadas "en la equidad, la solidaridad y la universalidad" y sean más representativas de todos las naciones, agregó.

"El mundo ha cambiado; nuestras instituciones no. No podemos abordar eficazmente los problemas tal como son si las instituciones no reflejan el mundo tal como es" y no contribuyen a solucionar el problema de las divisiones crecientes, que no se dan solo entre países o bloques, sino en el interior de las propias democracias, donde "el autoritarismo está en auge", prosiguió.

Guterres dijo que las instituciones multilaterales establecidas luego del fin de la Segunda Guerra Mundial -la propia ONU, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI)- nacieron en 1945 y responden a una época donde gran parte de los países actuales vivían bajo el yugo colonial, informó la agencia de noticias AFP.

"Ya es hora de renovar las instituciones multilaterales basadas en las realidades económicas y políticas del siglo XXI, arraigadas en la equidad, la solidaridad y la universalidad, ancladas en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional", dijo Guterres, y añadió: "Eso significa reformar el Consejo de Seguridad de acuerdo con el mundo de hoy".

Ante una audiencia que incluía al presidente ucraniano, Volidmir Zelenski, el secretario general dijo que la guerra entre Rusia y Ucrania tiene implicaciones para todo el mundo, especialmente para la seguridad alimentaria global, y enfatizó que no cejará en los esfuerzos por revivir el acuerdo para permitir la exportación de granos desde puertos rusos y ucranianos.

En cuanto al conflicto de Medio Oriente, Guterres reiteró que la llamada "solución de dos Estados", es decir la creación de un Estado palestino, es el único camino hacia una paz y seguridad duraderas para Israel y Palestina.

El secretario general de la ONU también señaló que los desastres están empeorando debido al cambio climático y agregó que el sistema humanitario global está al borde del colapso por la falta de financiación de la comunidad internacional.

La comunidad global debe eliminar gradualmente el carbón, el petróleo y el gas de manera equitativa e impulsar masivamente las inversiones en energía renovable, afirmó.

Guterres comenzó su intervención invocando la catástrofe de la ciudad libia de Derna, donde miles de personas murieron por inundaciones, y dijo que era una "triste instantánea" de un mundo acechado por las injusticias.

"Derna es una triste instantánea del estado de nuestro mundo, con la avalancha de desigualdad, injusticia (e) incapacidad para hacer frente a los retos que nos acechan", alertó. (Télam)