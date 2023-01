El Gobierno guatemalteco llamó el martes a consultas a su embajadora en Bogotá, incrementando las tensiones diplomáticas entre ambos países luego de que la nación centroamericana anunciara acciones legales contra el ministro de Defensa de Colombia, quien lideró una misión anticorrupción en Guatemala. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó el lunes a su ministro de Defensa, Iván Velásquez, asegurando que no aceptará una orden de captura en su contra luego de que la fiscalía guatemalteca anunció acciones para que el antiguo jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) responda por actos "ilegales, arbitrarios y abusivos". Velásquez es acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación supuestamente anómalos con directivos de la constructora brasileña Odebrecht en 2017. "El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes", dijo la cancillería guatemalteca en un comunicado en el que anunció el llamado a consultas de su embajadora en Bogotá, Reagan Vega. Colombia también llamó a consultas el lunes a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza. El llamado a consultas puede interpretarse como el paso previo al rompimiento oficial de las relaciones entre dos países.. "Al borde del rompimiento".

Más tarde, en declaraciones a la agencia de noticias EFE en Madrid, el presidente del país centroamericano, Alejandro Giammattei, aclaró que hasta el momento no hay una orden de captura contra Velásquez, sólo un proceso de investigación, y lamentó la postura del Gobierno de Petro. "En este caso le diría al señor Petro -tal vez el problema es que después de haber sido perseguido y traficante, no comprenda mucho la situación-, que retirar a los embajadores lo único que nos pone es al borde del rompimiento", afirmó. El subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sostuvo en su cuenta de Twitter que a Washington le preocupan las detenciones de personas que participaron en la labor de rendición de cuentas en el caso Odebrecht en Guatemala, sin mencionar a Velásquez. "Tales acciones debilitan el estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala", afirmó. Por su parte, Velásquez agradeció al presidente Petro por su respaldo y confianza. "Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza", afirmó Velásquez en su cuenta de Twitter. "La lucha contra la corrupción tiene que ser un propósito, una acción colectiva". (Reporte de Sofía Menchú; Reporte adicional de Raúl Cortés Fernández en Ciudad de México y Luis Jaime Acosta en Bogotá; Editado por Diego Oré) Reuters-NA NA