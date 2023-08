Dieciocho cadáveres calcinados fueron hallados el martes en un remoto pueblo del noreste de Grecia, donde los incendios forestales llevan días causando estragos, según los bomberos, en un momento en que la ola de calor que provocó alertas rojas en todo el sur de Europa. Los bomberos dijeron que estaban investigando si los cadáveres, encontrados cerca de una choza al sur del pueblo de Avantas, eran de inmigrantes. La región de Evros es una ruta habitual para aquellas personas procedentes de Oriente Medio y Asia que cruzan desde Turquía. En España, Italia y Portugal, los bomberos luchaban contra las llamas mientras la región sufría unas condiciones calurosas, secas y ventosas que los científicos han relacionado con el cambio climático. Según las previsiones, en muchas partes de la región las temperaturas alcanzarán o superarán los 40 grados. Italia y Francia declararon el alerta rojo en varias zonas. La última ola de calor llega después de un julio que fue el más caluroso jamás registrado. Unas 20.000 personas fueron evacuadas en la isla griega de Rodas a mediados de julio y un grave incendio afectó a la isla española de La Palma. Las llamas en la isla hawaiana de Maui causaron a principios de agosto la muerte de más de 110 personas, mientras que Canadá desplegó esta semana al ejército en la Columbia Británica para hacer frente a incendios de rápida propagación. En Grecia, los vientos huracanados complicaban los esfuerzos por controlar los incendios. "Las condiciones meteorológicas son extremas y lo seguirán siendo en los próximos días", dijo el portavoz del Servicio de Bomberos, Vassilis Varthakogiannis, a la cadena de televisión ERT.EVACUACIÓN DE HOSPITAL Los 18 cadáveres fueron hallados al sur del pueblo de Avantas, cerca del extenso bosque de Dadia, según las autoridades. El lunes se encontró otro cadáver, que se cree pertenecía a un inmigrante, en una zona rural a unos 40 kilómetros de distancia."Teniendo en cuenta que no hubo informes de desapariciones o residentes desaparecidos de las áreas circundantes, se está investigando la posibilidad de que se trate de personas que entraron ilegalmente en el país", dijo el cuerpo de bomberos. En la ciudad portuaria griega de Alejandrópolis, no lejos de Avantas, un transbordador se convirtió en un hospital improvisado después de que 65 pacientes, entre ellos recién nacidos, fueron evacuados de un hospital universitario a primera hora. Pacientes ancianos yacían en colchonetas en el suelo de la cafetería, paramédicos atendían a otros en camillas y una mujer sujetaba a un hombre que descansaba en un sofá, con un goteo intravenoso conectado a la mano. "Llevo 27 años trabajando y nunca había visto nada igual", dijo el enfermero Nikos Gioktsidis. "Camillas por todas partes, pacientes por aquí, goteros por allá, (...) era como una guerra, como si hubiera estallado una bomba". También se declararon incendios el martes cerca de la capital, Atenas, donde un incendio en las afueras de la ciudad, en las estribaciones del monte Parnitha, quemó viviendas y obligó a los residentes a huir.INCENDIOS EN ESPAÑA E ITALIA En España, donde la mayor parte del país se encontraba en riesgo muy alto o extremo de incendio como consecuencia de la cuarta ola de calor del verano, las autoridades luchaban por estabilizar un enorme incendio que lleva una semana arrasando los bosques de la isla de Tenerife. Las llamas han arrasado 15.000 hectáreas de doce municipios y obligaron a evacuar a miles de personas. En la vecina Portugal, las autoridades declararon que más de 120 municipios del norte y el centro, así como algunas zonas del Algarve -un popular destino de vacaciones en el sur-, corren el máximo riesgo de incendio debido al calor. Más de 100 bomberos, apoyados por diez aviones, luchaban contra un incendio forestal declarado el lunes por la noche en la ciudad septentrional de Baião. En Italia, unas 700 personas han sido evacuadas tras declararse el lunes un incendio en la isla toscana de Elba, en los bosques situados entre Rio Marina, dijo a Reuters el bombero Alessandro Vitaliano. No se ha informado de víctimas. El fuego estaba siendo contenido, pero se encontraba en una zona de difícil acceso. Hasta el momento han ardido un total de 14 hectáreas. Se espera que los evacuados regresen a sus hogares por la tarde, según la agencia de noticias italiana ANSA. Se desconocen las causas del incendio. Italia emitió el martes alertas por calor en 16 de las 27 principales ciudades del país, incluidas Roma, Milán y Florencia, y se prevé que el número aumente el miércoles. El alerta rojo indica "condiciones de emergencia", según el Ministerio de Sanidad, que aconseja no salir a la calle en las horas más calurosas del día. En Francia, cuatro regiones meridionales —Ródano, Drôme, Ardèche y Alto Loira— están en alerta, la más grave. Esto permite a las autoridades suspender eventos y cerrar instalaciones públicas si es necesario. Se recomendó a los vendimiadores de las regiones vinícolas del sur de Francia que empiecen la vendimia a primera hora de la mañana para evitar sofocarse con la ola de calor de finales de verano. Las altas temperaturas afectan a gran parte de Francia y se espera que alcancen un máximo de 42ºC en el valle del Ródano en las próximas 48 horas. Reuters/NA NA