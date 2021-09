Representantes del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y de la oposición aseguraron hoy que las partes llegaron a acuerdos parciales tras varias horas de discusiones y diferencias en las negociaciones que se llevaron acabo en México, auspiciadas por el Reino de Noruega.

El coordinador de la delegación de la opositora Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, anunció que uno de los acuerdos fue la creación de una Mesa Nacional de Atención Social para atender los problemas en materia sanitaria y de alimentación que padecen los venezolanos.

Blyde dijo que están en la búsqueda de los recursos que les permita acceder a un mayor número de vacunas contra la Covid-19, y tener acceso al programa de seguridad alimentaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) y jefe de la delegación del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, por su parte, adelantó que una de las resoluciones a las que llegaron tiene que ver con la defensa y el derecho a la soberanía que tiene Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que encuentra en litigio entre el estado venezolano y el gobierno de Guyana.

MIRÁ TAMBIÉN Expiloto de F-1 Nelson Piquet conduce a Bolsonaro en el Rolls Royce de la Presidencia

En tal sentido, el representante de la delegación opositora subrayó que: "El Esequibo es de los venezolanos, por lo tanto aquí no puede haber diferencia en cuanto a la defensa de nuestro territorio y nuestra soberanía".

El representante del chavismo también aseguró que las partes arribaron a un acuerdo respecto a un trabajo conjunto para la protección social de los venezolanos, y en la necesidad que tiene el Gobierno de controlar los activos que se encuentran en el extranjero y a los que no pueden acceder por no contar con el reconocimiento internacional como gobierno legítimo de Venezuela.

"No necesitamos que nadie nos done nada, tenemos los recursos suficientes", dijo Rodríguez refiriéndose a que con el dinero depositado en el extranjero se puede conseguir "vacunas contra la Covid-19, dotar hospitales y atender programas de alimentación".

En este punto, la contraparte reveló que el chavismo les propuso ideas para la utilización de fondos de la República a través del Fondo Monetario Internacional (FMI).

MIRÁ TAMBIÉN A juicio Salah Abdeslam, el único partícipe de los atentados en París que sobrevivió

"Recursos del FMI fueron solicitados por el régimen, nosotros no hemos autorizado nada aún", aseguró el representante opositor, que hoy controlan el asiento en esa institución internacional.

Ambas partes se volverán a ver las caras en la Ciudad de México para una nueva ronda de negociaciones, el próximo 24, 25, 26, y 27 de septiembre, anunciaron.

Rodríguez adelantó que en ese próximo encuentro conversará sobre "el acuerdo institucional del derecho, la economía y la atención social al pueblo de Venezuela".

Blyde, en tanto, adelantó que en esa oportunidad se discutirá el tema de la reinstitucionalidad democrática de Venezuela con miras a tener un "sistema judicial independiente soberano que pueda decidir sin interferencia política".

También dijo que "en Venezuela no hay democracia", por lo que insistió que en de no lograr una pronta separación de los poderes, no se podrá alcanzar "ni siquiera crecimiento económico".

El Gobierno y la oposición de Venezuela cerraron anoche en la Ciudad de México una ronda de negociaciones en la que el chavismo busca el levantamiento de las sanciones económicas y la oposición, elecciones que consideren transparentes y libres. (Télam)