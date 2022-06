La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, fijó hoy el 19 de octubre de 2023 como fecha de un nuevo referendo para decidir la independencia del Reino Unido y si bien aclaró que está "lista y preparada" para negociar con Londres, adelantó que la consulta se realizará aunque no consiga un consentimiento.

Hablando en el Parlamento escocés, la también líder del SNP (Partido Nacionalista Escocés), dijo que el proyecto de ley del referendo se preguntará si Escocia debe ser un país independiente.

El Gobierno del Reino Unido mantuvo siempre su opinión de que "ahora no es el momento" para otro plebiscito.

Pero Sturgeon aseguró que está "lista y preparada" a negociar con el Gobierno del primer ministro Boris Johnson los términos de la celebración de la consulta.

También aclaró que la votación será "legal" y que esto no es negociable, lo que significa que intentará celebrarla aun sin una aprobación del Gobierno británico.

En ese sentido, la líder independentista también señaló que tiene un "mandato democrático" para celebrar la votación, ya que los partidos que apoyan la independencia, como el SNP y el Partido Verde, tienen una mayoría en el Parlamento de Escocia.

"Francamente, el Gobierno del Reino Unido no está en condiciones de dar lecciones a ningún otro país sobre la necesidad de respetar las normas democráticas si está empeñado en tratar de frustrar la democracia en nuestro hogar", añadió, según consignó la cadena BBC.

"El Reino Unido es una asociación de consenso o no es una asociación digna de ese nombre. El control de Westminster sobre Escocia no puede basarse en otra cosa que no sea una asociación consentida y voluntaria", agregó.

Dijo que es hora de "dar a la gente la opción democrática que votaron, y luego con la independencia construir un país más próspero y más justo en una verdadera asociación de iguales entre Escocia y nuestros amigos en el resto del Reino Unido".

Adelantó que ya pidió al Lord Advocate, jefe de los procuradores de la justicia escocesa, que pregunte al Tribunal Supremo si el Parlamento en ese territorio tiene poder para legislar un referendo de consulta sobre la independencia.

Dependerá del tribunal si acepta la solicitud, pero no hay una fecha para la decisión.

Escocia ya realizó un plebiscito sobre la independencia en 2014, donde los partidarios del "no" ganaron con el 55% de los votos. (Télam)