El gobierno brasileño determinó hoy que una película del género de comedia guionada por el exbolsonarista Danilo Gentile e interpretada, entre otros, por el actor mexicano Carlos Villagrán, el "Quico" de El Chavo, sea removida de todas las plataformas de streaming de Brasil supuestamente por hacer apología de la pedofilia.

La decisión fue del ministro de Justicia, Anderson Torres, y tiene que ver con las disputas internas dentro de la ultraderecha brasileña, ya que el bolsonarismo reclamó prohibir la obra del presentador y humorista Danilo Gentile, guionista del filme "Como se tornar o por aluno da escola" (Como convertirse en el peor alumno de la escuela).

El ministro publicó una resolución en el Diario Oficial que la censura tiene que ver con la "necesaria protección al niño y al adolescente" debido a que una escena del filme muestra al villano de la película, un pedófilo, obligando a dos adolescentes a que lo masturben.

La determinación prevé una multa de unos 10.000 dólares diarios en caso de que alguna plataforma digital la siga exhibiendo y abarca al grupo local Globo y las extranjeras Netflix, Google, Apple y Amazon.

El humorista Gentili era un aliado de Bolsonaro hasta el 2021, cuando pasó a criticar al gobierno, con lo cual el bolsonarismo lo incluyó entre sus lista de enemigos.

La ultraderecha había aplaudido la salida del filme en 2017 en el marco de las críticas que hacía Gentili en el canal SBT a los partidos de izquierda y a los expresidentes Luiz Inácio Lula da SIlva y Dilma Rousseff.

Incluso Gentili, también un exitoso actor de monólogos teatrales o "stand up", había respaldado a Bolsonaro cuando siendo diputado hizo apología de la violación contra la exsecretaria de Derechos Humanos de Rousseff, Maria do Rosario Nunes, caso por el cual el actual presidente fue condenado por el SUpremo Tribunal Federal.

La película es una producción de 2017 basada en un libro de Gentili y es protagonizada por el actor Fabio Porchat.

El pastor Marcos Feliciano, diputado bolsonarista, había asistido en 2017 al lanzamiento del filme pero hoy se pasó a la lista de los críticos, al lado de oficialistas como Carla Zambelli.

Autodenominado 'libertario', el ultraderechista Gentili dijo tener "orgullo de desagradar con la misma intensidad a los del PT y a los bolsonaristas".

"Las quejas, el falso moralismo, el patrullaje viene fuerte de los dos lados, ningún comediante desagradó tanto como yo y por eso sigo riendo", afirmó Gentili en sus redes sociales.

El protagonista, Fabio Porchat, repudió la decisión del Ministerio de Justicia al decir que es una obra de ficción.

"Cuando el villano hace cosas horribles en el film, eso no es apología, es el mundo perverso de ese personaje siendo revelado. A veces es duro de ver pero imaginen si por eso no podremos mostrar más imágenes de asesinatos, de narcotráfico. No podríamos ver Ciudad de Dios o Estación Central por ejemplo", dijo el actor.

El mexicano Villagrán, reverenciado en Brasil por su personaje Quico, interpreta en portuñol al director de la escuela donde se desarrolla la película. (Télam)