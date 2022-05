El gobernador del departamento paraguayo de Amambay, Ronald Acevedo, reiteró hoy su desconfianza hacia el Gobierno, la Policía y los fiscales, en una conferencia de prensa tras el sepelio de su hermano José Carlos Acevedo, quien falleció el último sábado después de varios días de agonía por un atentado en el que fue baleado.

Acevedo, de 51 años y alcalde de la ciudad nordestina Pedro Juan Caballero -la capital del departamento Amambay, a 452 kilómetros al noreste de Asunción-, falleció horas después de que los médicos declararan su muerte cerebral y cuatro días después de recibir siete impactos de bala en un ataque atribuído a narcotraficantes.

En medio del dolor, el jefe departamental reiteró su desconfianza hacia el Gobierno y la Policía Nacional.

"Creo que les molestaron mis declaraciones que ni los pésames me dieron", dijo en relación a la actitud del Poder Ejecutivo luego de conocerse la muerte del intendente pedrojuanino.

Ayer, tanto el velatorio como el sepelio se produjeron en un clima de tensión, originado en la repetición de atentados en la zona y a miembros de la familia Acevedo.

"Avísenles a los narcopolíticos que no vengan porque les voy a echar a patadas", advirtió poco después de que se iniciara el velatorio de su hermano, del que responsabilizó al presidente Mario Abdo Benítez..

"Así como lo hicieron en el caso de mi hija, no creo que hagan nada en el caso de mi hermano", sostuvo al recordar el crimen de su hija ocurrido en octubre del año pasado por parte de sicarios.

Acevedo mencionó que trató de comunicarse con los investigadores, pero "no atienden sus teléfono". "No confío en nada. Hay que ver para creer. No confío en la Policía. Si quieren hacer su trabajo lo van a hacer tanto la Policía, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay (FTC)", dijo.

Con relación a la identificación de cuatro presuntos implicados en el crimen de su hermano y la investigación en sí, el gobernador de Amambay aseguró que "no es creíble lo que dice la Policía".

En relación al reemplazo en el cargo del asesinado alcalde, el el director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, dijo que la primera medida es que la persona responsable de la titularidad de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero debe interinar el cargo.

Esto significa que, tras el fallecimiento del intendente José Carlos Acevedo, su cargo deberá ser interinado por su cuñada, Carolina Yunis de Acevedo, esposa del gobernador.

"Debe asumir el cargo y en el plazo de 30 días convocar a una reunión a la Junta Municipal y ahí seguramente van a elegir a un candidato. Pero para las elecciones la ley establece que hay 90 días de plazo para convocar. A partir de hoy vamos a tratar de establecer un cronograma", señaló Ljubetic a la prensa.

También explicó que si la presidenta del cuerpo legislativo se quiere postular, deberá renunciar al cargo.

"No puede ser interina y candidata" a la vez y la eventual renuncia se debería presentar 90 días antes de las elecciones municipales, que podrían ser el próximo 30 de abril, afirmó.

El Frente Guasú -la coalición de centroizquierda a la que pertenece el expresidente Fernando Lugo y que es la segunda mayor fuerza de oposición- sostuvo que el asesinato de Acevedo es consecuencia de "un Estado que se encuentra cada vez más desgastado por el avance de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado".

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, sostuvo que "el estado de derecho está de luto" y advirtió: "Mientras el crimen organizado tenga vínculos transversales a todas las áreas políticas, económicas e institucionales de nuestro país, vamos a seguir recibiendo estas noticias".

Acevedo cumplía su cuarto mandato al frente de la comuna de Pedro Juan Caballero, a la que gobernaba ininterrumpidamente desde 2006.

En 2020 fue imputado por resistencia y violación de la cuarentena, por violar el confinamiento decretado a raíz de la pandemia de coronavirus.

El asesinato de Acevedo se suma al del fiscal especializado en lucha contra el narcotráfico Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de este mes en una isla de Colombia donde pasaba su luna de miel. (Télam)