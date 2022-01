(Por B.LL.) En noviembre de 2019, Álvaro García Linera salvó su vida junto con la de Evo Morales y otros miembros del MAS boliviano, se subió a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que los llevó hasta el Distrito Federal, donde les dieron cobijo por un mes, para finalmente establecerse en la Argentina tras el inicio del gobierno del Frente de Todos (FdT).

A partir de aquel 13 de diciembre de 2019 en que llegó a Ezeiza, el exvicepresidente de Bolivia se estableció en Buenos Aires con sus afectos y, como buen exiliado en búsqueda de adaptación, fue buscando algunas rutinas, entre ellas caminar por la ciudad como un paseante anónimo provisto del correspondiente barbijo, una experiencia que le encantaba y que relató en un reciente discurso en la Facultad de Derecho de la UBA.

García Linera está agradecido a la Argentina, dice que el apoyo del gobierno del FdT y la solidaridad de mucha gente común "conquistaron el alma" de él y su familia, pero además plantea que en el país se encontró con "el ambiente intelectual más potente de habla hispana", del cual se confiesa "admirador". Otro rasgo particular de estas tierras, que subraya con reconocimiento, es "la presencia, fuerza y empoderamiento del movimiento de mujeres", una percepción que lo llevó a concluir que en ese aspecto "Argentina ha avanzado mucho más que el resto del continente".

"Es un ambiente muy lindo, y lo añoro con aprehensión porque es un ambiente en el que me gustaría que mi niña creciera, porque en general América Latina es excesivamente machista y violenta frente a la mujer", contrasta y entonces agrega que en la sociedad argentina "se nota que la mujer se ha empoderado, en cosas pequeñas, en cosas más grandes, algo que le falta al resto de América Latina".

-Télam: ¿Cómo lo trató la Argentina en el año que compartió aquí con Evo Morales?

-Álvaro García Linera: Argentina ha sido muy generosa con nosotros. Como familia, porque llegamos exiliados con mi esposa y mi hija, y con Evo, y desde entonces una parte ya de nuestra vida y de nuestra alma es Argentina. Y no es una frase retórica. Nos han conquistado el alma. Estas actitudes tan hermosas y decisivas, como la del presidente (Alberto) Fernández, que usó todo su prestigio para lograr que el movimiento de otras cancillerías y otros países salvara a Evo, porque a Evo lo querían matar, denigrar, querían ver su cuerpo arrastrado por las gradas y exhibirlo, como hicieron en 1946 con otro presidente popular de Bolivia que fue Gualberto Villarroel, al que lincharon y colgaron en la plaza. Militantes progresistas jóvenes en Argentina nos brindaron sus casas para poder vivir. Cuando llegamos con mi esposa y mi hija no teníamos más que una maleta y una bolsa de ropa de Alba, ni siquiera carnet de identidad, no teníamos nada. Y la universidad nos ofreció la posibilidad de trabajar dignamente, difundir nuestros conocimientos para vivir, porque de eso vivimos, de nuestro trabajo. La (Universidad de) San Martín y la UBA nos abrieron sus puertas: pero hubo dos o tres meses que hubo que vivir en casas de amigos, de militantes. Eso uno no se lo olvida nunca en la vida. Porque un exiliado está solo, no tiene nada, y en esa soledad hubo argentinos que nos recibieron, nos abrieron las puertas, nos dieron la oportunidad de poder dormir tranquilos, luego de poder trabajar. ¿Cómo voy a olvidar? Jamás. En la calle, la gente que nos reconocía a pesar del barbijo, nunca nadie nos molestó. Nos hacían comentarios positivos, se sacaban fotos. Me emocionó mucho. Y, por supuesto, nuestros compatriotas bolivianos, que llegábamos y nos reconocían, nos regalaban verduras, nos regalaban todo. Me daba vergüenza, era demasiada generosidad.

-T: Usted llegó a la Argentina en un momento histórico intenso por su confrontación política y en sus debates, ¿qué reflexiones le dejó esa experiencia?

-AGL: El ambiente intelectual muy potente. Aprendí muchísimas cosas. Es el ambiente intelectual más potente de habla hispana. Gente extraordinariamente preparada. Es un lujo y un honor haber dado clases con ellos. Soy admirador del mundo intelectual argentino. Solo tengo una observación pequeña y cariñosa: a veces, mientras que los europeos menos capaces hacen propuestas y esquemas intelectuales universalistas, los argentinos más brillantes que ellos no se animan a propuestas más universales. Evidentemente, es muy rico tener miradas locales, fundadas en la historia, está bien que sea así. Pero creo que también hay suficiente masa crítica como para hacer propuestas de carácter universal, por encima de los académicos que leemos en la universidad, de Norteamérica o de Europa. Ese pensamiento ya es medio muerto, aquí hay vida: hay que animarse a tener una lectura más ambiciosa. Y lo digo por los argentinos, por los mexicanos, en muchísimos intelectuales latinoamericanos hay muchísima riqueza, profundidad y creatividad, frente a lo que nos sigue llegando de manera repetitiva y poco creativa desde la academia europea y norteamericana. Por otro lado, también tengo el recuerdo del poder de la mujer. Argentina es el lugar de toda América Latina donde mayor presencia, fuerza y empoderamiento se nota en el movimiento de las mujeres. Se nota en las mujeres, desde que son niñas, desde que son bebés. Eso me gusta. (Télam)