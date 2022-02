La candidata presidencial Ingrid Betancourt insistió hoy, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en que la entonces senadora Piedad Córdoba retrasó la liberación de algunos secuestrados por las FARC por especulación y la exlegisladora la comparó con “la selección de fútbol, porque aparece cada cuatro años y no clasifica”.

Betancourt estuvo cuatro horas ante la Sala de Instrucción de la Corte, en el marco de una indagación preliminar contra Córdoba, y aunque al salir se excusó de dar detalles de su aporte, sí dijo que a su criterio la excongresista tiene responsabilidad en los retrasos de liberaciones de retenidos.

"Para mí sí, pero si no es el caso, puede ser una excelente noticia; le contesté a la magistrada y no quisiera decir nada que pudiera invalidar mi intervención", señaló Betancourt. “Es lo que yo pienso, pero soy víctima; no puedo decir que sea objetiva", agregó.

Consideró que "la verdad se va a saber”, reclamó “claridad sobre estos eventos” y remarcó que “solamente tenemos una parte de la información, que es lo que se ha filtrado a los medios".

Hace unos días un exasesor de Córdoba, Andrés Vásquez Moreno, aseguró que la excongresista utilizó con cálculos políticos la liberación de secuestrados, incluida Betancourt, que pasó varios años en poder de las FARC.

"Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía, Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión por el intercambio humanitario (canje de secuestrados por guerrilleros presos) y, por eso, que Ingrid no fuera liberada de primera; era importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz", señaló Vásquez, en un testimonio revelado por Noticias Caracol.

Señaló además que Córdoba sí era alias Teodora, la mujer mencionada en los correos que se encontraron en el campamento del entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, bombardeado en marzo de 2008.

Siendo candidata presidencial, Betancourt fue secuestrada por la guerrilla en febrero de 2002 y liberada en la llamada Operación Jaque por el Ejército en julio del 2008, junto a tres ciudadanos norteamericanos y varios miembros de la Fuerza Pública.

Pero en el medio hubo gestiones para un intercambio de secuestrados por insurgentes presos, un proceso en el que medió Córdoba, con el respaldo del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez.

Córdoba desmintió hoy a su exasesor y le atribuyó la intención de quedarse a vivir fuera de Colombia y afectar su campaña -busca una banca en el Senado- por no haber aceptado una serie de chantajes que incluyeron un pedido de un millón de dólares.

"Ingrid me produce dolor, mucho dolor; ella es como la selección Colombia: aparece cada cuatro años y no clasifica; no salgo del asombro de lo que dicen de mí sobre los secuestrados, ninguno de ellos me agradeció, ni siquiera me envió una tarjeta de Navidad después de todo lo que hice", dijo la exlegisaldora en declaraciones radiales que recogió el diario El Tiempo.

Fue aun más allá y denunció que el jefe paramilitar Carlos Castaño le había contado que era “amigo” de Betancourt y que ella fue “su asesora”.

Sobre su relación con Reyes, afirmó que intercambio correos únicamente dos veces con el jefe guerrillero.

En 2010, la Procuraduría General dispuso para la exsenadora una inhabilitación de 18 años para ejercer cargos públicos por "colaborar y promover a la guerrilla de las FARC", a partir de información encontrada en la computadora de Reyes, muerto en un operativo realizado del lado ecuatoriano.

Pero la sanción quedó sin efecto en agosto de 2016 cuando el Consejo de Estado advirtió que la cadena de custodia de la computadora de Reyes se había roto y no había garantía de que los archivos fueran verídicos. (Télam)