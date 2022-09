El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo el jueves en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania que hablar de un conflicto nuclear es "totalmente inaceptable" y advirtió de hecho que los llamados referendos en zonas bajo control ruso serían una anexión. Los referendos sobre la adhesión a Rusia se celebrarán desde el viernes hasta el martes en varias regiones del este y el sur de Ucrania, en su mayoría bajo control ruso, que comprenden alrededor del 15% del territorio del país. Guterres dijo en la reunión ministerial del Consejo que estaba preocupado por los planes de los "llamados referendos ". Está previsto que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se dirija al consejo de 15 miembros, pero no estaba en la sala para las declaraciones de Guterres. "Cualquier anexión del territorio de un Estado por parte de otro Estado que resulte de la amenaza o el uso de la fuerza es una violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional", dijo Guterres. El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó el miércoles con utilizar armas nucleares para defender a Rusia. La reunión del Consejo de Seguridad sobre las atrocidades cometidas en Ucrania tiene lugar durante la reunión anual de líderes mundiales para la Asamblea General de la ONU

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, mientras el Consejo de Seguridad se reunía en Nueva York para debatir la preocupación de Occidente por esa medida de Moscú. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo al Consejo que había "motivos razonables" para creer que en Ucrania se habían cometido crímenes de la competencia del tribunal. La corte, con sede en La Haya, se ocupa de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión. Khan sostuvo que las prioridades de la investigación de la CPI eran los ataques intencionados contra objetivos civiles y el traslado de población desde Ucrania, incluidos los niños. Estados Unidos ha dicho que las estimaciones de diversas fuentes, incluida Moscú, indican que las autoridades han "interrogado, detenido y deportado por la fuerza" a 1,6 millones de ucranianos a Rusia desde la invasión de Moscú. "El mismo orden internacional que nos hemos reunido aquí para defender está siendo destrozado ante nuestros ojos. No podemos permitir que el presidente Putin se salga con la suya", dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ante el Consejo. Lavrov no se encontraba en la sala para escuchar sus comentarios. Ucrania, Estados Unidos y otros países han acusado a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania. Rusia niega haber atacado a civiles durante lo que denomina su "operación militar especial", y califica las acusaciones de abusos contra los derechos humanos como una campaña de desprestigio. Preguntado por si podría hablar con Lavrov en el Consejo de Seguridad el jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, deslizó que "mantendrá una distancia social segura". El Consejo no ha podido tomar ninguna medida significativa sobre Ucrania porque Rusia es un miembro con derecho a veto permanente junto con Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China

La reunión del jueves será al menos la vigésima vez que el Consejo de Seguridad se reúne sobre Ucrania este año. El mes pasado, el fiscal jefe de Ucrania para los crímenes de guerra dijo a Reuters que su oficina está investigando casi 26.000 casos de presuntos crímenes de guerra cometidos desde la invasión rusa del 24 de febrero y que ha acusado a 135 personas. (Información de Humeyra Pamuk, Michelle Nichols, Daphne Psaledakis, John Irish y Brendan McDermid; editado en español por Benjamín Mejías Valencia) Reuters-NA NA