El papa Francisco viajará a fines de agosto a Mongolia, país que sólo tiene un 2% de católicos pero que tiene una relevancia estratégica por su cercanía con Rusia y China, con una agenda en la que sobresalen los encuentros políticos y religiosos.

El pontífice partirá desde Roma el 31 de agosto y hará casi 8.300 kilómetros para llegar a Ulán Bator al día siguiente.

En un hecho poco frecuente, el Papa no tendrá actividades en su primer día en Mongolia, donde estará 74 horas, y recién empezará la agenda el sábado 2 con reuniones con el presidente Ukhnaagiin Khürelsükh, el primer ministro Luvsannamsrai Oyun-Erdene y otras autoridades del país, de acuerdo al itinerario dado a conocer hoy por el Vaticano.

Con un total de cinco discursos durante su estadía en la capital, Francisco dedicará el domingo 3 de septiembre a un encuentro interreligioso y ecuménico a una misa para los cerca de 1.500 católicos del país, que tiene una población de más de 3 millones de habitantes.

Francisco terminará su visita el lunes 4 con un encuentro con misioneros, antes de emprender un regreso a Roma durante 11 horas de vuelo, según informó el Vaticano.

La Iglesia católica de Mongolia recibió el año pasado el primer cardenal de su historia cuando el Papa creó al misionero Giorgio Marengo, que se convirtió además en el purpurado más joven del Colegio Cardenalicio.

"El tema de la convivencia pacífica y el diálogo interreligioso es algo de todos los días en esta región, es más una realidad que una teoría", había ponderado en esa dirección el cardenal al ser consultado por Télam tras ser anunciado como purpurado.

Consultado por el significado de su creación cardenalicia pese a que Mongolia no tiene una gran comunidad católica, Marengo planteó que "la importancia del país es evidente, quiere decir que el Papa tiene una atención particular a esta área del mundo, y cree mucho en la capacidad de los pueblos de Asia de convivir pacíficamente y encontrar soluciones no violentas a los conflictos".

El de fines de agosto será el viaje 43 de Francisco fuera de Italia, luego del que hará del 2 al 6 del mes que viene a Portugal para participar de la Jornada Mundial de la Juventud. (Télam)