El papa Francisco pidió hoy "por Palestina, que está en guerra y sufre tanto", al recibir hoy en el Vaticano a más de 7.000 niños de 84 países para quienes reclamó "juguetes y libros" y no armas, al unirse a su pedido de "paz" para el mundo.

"Ojalá pudiera recibiros a todos así, uno a uno, pero son muchos, así que me dirijo a todos juntos, y a través de ustedes a los niños y niñas de todo el mundo para llevarles, con el mío abrazo, el abrazo de Dios, de la Iglesia y de toda buena persona", planteó el pontífice al recibir a niños de todo el mundo en el Aula Pablo VI del Vaticano

Luego, al responder las preguntas de un grupo de niños, contestó a una chica de Palestina de 12 años que lo consultó sobre qué pasaría si empieza una nueva guerra a nivel mundial.

"La guerra ya empezó en todo el mundo, no solo en Palestina, tu tierra que sufre tanto en este momento: en el sur de África, en Congo, en Myanmar, son guerras escondidas; en Mozambique", lamentó el pontífice.

MIRÁ TAMBIÉN Reino Unido retira personal de su Embajada en el Líbano ante tensiones en Medio Oriente

"Estamos viviendo una guerra fea. La guerra nos quita la paz y la vida. Debemos pensar un poco, trabajar por la paz", los animó, a un día de que mañana se cumpla un mes del ataque del grupo extremista Hamas que originó la represalia del Ejército Israel sobre civiles y blancos militares en territorios palestinos en Medio Oriente.

Luego, al dirigirse a los 7.000 niños que llenaron el recinto vaticano, el Papa pidió un saludo general a la chica palestina y "su patria que está en guerra y sufre tanto".

"Hacemos un saludo con la mano y a toda la gente de su patria", animó el pontífice a los niños presentes.

"He visto cuántos niños mueren, inocentes, y esto hace ver la maldad de la guerra. Si mataran solo a los soldados, pero no, matan a gente inocente, a los niños. Esto es una crueldad", criticó luego ante la pregunta de un niño sirio.

MIRÁ TAMBIÉN La premio Nobel de la Paz iraní Mohammadi inicia una huelga de hambre en prisión

Al ser interrogado por un niño de Brasil sobre cómo salvar al planeta, destacó que los niños "son simples y entienden que destruir la tierra es destruirnos".

"Si destruís la tierra te destruís a vos mismo. Destruir la tierra es destruirnos nosotros. La tierra nos da todo para vivir: el oxígeno, el agua, las plantas", sostuvo.

En su discurso, Francisco recordó "especialmente a aquellos niños que lamentablemente, como sabemos, en este momento están sufriendo la guerra, el hambre, enfermedades, desastres climáticos y pobreza, a los que están en peligro porque malas personas hasta les pusieron armas en las manos".

Entre los presentes, según explicaron los organizadores, había niños de los cinco continentes, incluidos participantes de Ucrania, Brasil, Siria, Benin y Australia, con carteles con la palabra "paz" en distintos idiomas.

"Los niños no deben tener armas en la mano. Deben tener juguetes, libros, cuadernos y muchas otras cosas hermosas y buenas, ¡pero no armas!", enfatizó luego Francisco, recuperado de un resfrío por el que esta mañana prefirió no leer un discurso frente a un grupo de rabinos europeos.

"Y a todos los niños que sufren quisiera decirles, junto a ustedes, que no están solos, que los llevamos en el corazón, rezamos por ellos y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que pronto vuelvan a encontrar esperanza y serenidad y que la sonrisa vuelva a sus rostros también", sostuvo. (Télam)