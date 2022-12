El papa Francisco pidió hoy por "los niños que sufren en Ucrania", al recordar, durante su tradicional audiencia general, la guerra iniciada en febrero.

"Pensemos en tantos niños que sufren en Ucrania", convocó el pontífice ante fieles de todo el mundo.

"Cuando me reuní con algunos de ellos aquí he visto que la mayoría no sonríe", agregó luego Francisco, que ha recibido familias que escapan de la guerra iniciada el 24 de febrero con la invasión rusa al país europeo.

Para el Papa, "esta es la locura de esta guerra inhumana".

"Recemos por ellos y para que haya paz lo antes posible", animó finalmente. (Télam)