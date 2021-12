(Por enviado especial).- El papa Francisco pidió hoy "diálogo y reconciliación" para el conflicto abierto entre Chipre y Turquía tras la ocupación de una parte de la isla europea por Ankara en 1974, al hablar en la capital chipriota Nicosia frente a las autoridades civiles del país.

"La herida que más hace sufrir a esta tierra es la provocada por la terrible laceración que ha padecido en los últimos decenios", lamentó el Pontífice desde el Palacio Presidencial de Nicosia, en su segundo discurso en suelo chipriota.

"Me refiero al sufrimiento interior de cuantos no pueden regresar a sus casas y lugares de culto", agregó Francisco, en el primer día de la gira de cinco días por el Mediterráneo que también lo llevará a Grecia.

Francisco aludió así a la denominada "línea verde" que divide a la isla en una República, al Sur, miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004 y, al Norte, una República solo reconocida por Turquía en la que muchos lugares de culto católicos han sido convertidos en mezquitas desde la ocupación de 1974.

"Ruego por la paz de ustedes, por la paz de toda la isla, y la deseo con todas las fuerzas. El camino de la paz, que sana los conflictos y regenera la belleza de la fraternidad, está marcado por una palabra: diálogo", pidió el Papa en esa dirección.

El diálogo entre Chipre y la parte turca de la isla está interrumpido desde 2017, más allá de contactos informales que se hicieron en abril de este año en Ginebra, Suiza.

Mientras tanto, una fuerza de Naciones Unidas está desplegada a lo largo de la "línea verde", con la presencia de más de 200 cascos azules argentinos.

"Tenemos que ayudarnos a creer en la fuerza paciente y humilde del diálogo, que podemos extraer de las Bienaventuranzas. Sabemos que no es un camino fácil; es largo y tortuoso, pero no hay alternativas para llegar a la reconciliación", agregó luego el Papa.

Para el pontífice, en su tercer viaje internacional de 2021, se debe alimentar "la esperanza con el poder de los gestos en lugar de poner la esperanza en los gestos de poder".

En ese marco, Francisco reclamó un "compromiso por entablar un debate sincero que ponga las exigencias de la población en primer lugar, a una implicación cada vez más activa de la comunidad internacional, a la salvaguardia del patrimonio religioso y cultural, a la restitución de cuanto en este sentido es más querido por la gente, como los lugares o al menos los objetos sagrados".

Según reclama Chipre, el 36% de su territorio continúa ocupado de forma ilegal por Turquía y unas 800 personas continúan desaparecidas a causa del conflicto.

"En esta coyuntura, no dejemos prevalecer el odio, no renunciemos a curar las heridas, no olvidemos los casos de las personas desaparecidas", pidió el Papa.

"Para esto es necesario el diálogo, sin el cual la sospecha y el resentimiento crecen", insistió luego. (Télam)