El papa Francisco pidió hoy que cese la violencia en Perú "venga de donde venga" y animó a todas las partes del país a respetar "los derechos humanos y el Estado de derecho" ante una nueva ola de protestas que en el último mes dejó más de 40 muertos.

"Invito a rezar para que cesen los actos de violencia en Perú. La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas", planteó el pontífice desde el Palacio Apostólico vaticano tras rezar el tradicional Ángelus dominical.

El marco de las palabras del Papa es la continuidad de las protestas contra el Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte, luego de que una persona falleciera ayer por la represión policial, con lo que la cifra de muertos desde diciembre se elevó a al menos 46.

"Animo a todas las partes involucradas a tomar la vía del diálogo entre hermanos de la misma nación en el pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho", pidió Francisco.

"Me uno a los obispos de Perú al decir no a la violencia, venga de donde venga. No más muertes", añadió luego Jorge Bergoglio.

Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en la capital Lima en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.

Las protestas estallaron en diciembre tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta. (Télam)