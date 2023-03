El papa Francisco aseguró hoy que "la paz es una utopía por la que tenemos que luchar" y sostuvo que, por el contrario, "la guerra es un drama que nos destruye".

"La paz es una utopía por la que tenemos que luchar. La guerra es un drama, que nos ceba, y nos destruye", planteó el pontífice en una entrevista con la señal de noticias C5N, de la que se difundió hoy un extracto por radio.

En ese marco, Francisco recordó su visita al cementerio en el que están enterrados los muertos de la batalla de Anzio, una de las claves para la liberación europea durante la Segunda Guerra Mundial.

"Veía la edad de los chicos, 18, 20, 22 años y lloré. No me da vergüenza decirlo. No puede ser esto", recordó Jorge Bergoglio.

"La guerra mata, destruye", enfatizó luego el pontífice, quien pidió recordar "los partes de guerra en Ucrania, en Yemen hace 10 años, en Siria hace 13, en Myanmar con los rohingya".

Para el Papa, "el drama peor es el negocio de las armas".

"Cuando un imperio se siente débil, necesita hacer una guerra y entra en el comercio de la venta de armas", señaló, al tiempo que denunció: "Los ucranianos denunciaron que había unos drones que venían de Irán, probablemente estén probando armas nuevas". (Télam)