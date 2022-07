El papa Francisco destacó hoy el "compromiso" con la Amazonia del cardenal brasileño Claudio Hummes, fallecido ayer a los 87 años, y recordó que el religioso le pidió que no se olvide "de los pobres" tras ser elegido pontífice en marzo de 2013.

En un telegrama enviado al arzobispo de San Pablo, Odilo Scherer, el Papa recordó el "compromiso por la Iglesia que camina la Amazonia" de Hummes.

"Siempre llevo vivas en la memoria las palabras que Don Claudio me dijo el 13 de marzo de 2013, pidiendo que no me olvide de los pobres", agregó Jorge Bergoglio en la misiva dada a conocer este martes por el Vaticano.

Hummes es el responsable por el nombre Francisco, en homenaje al santo de los pobres, que eligió Bergoglio para su papado, apenas terminó la fumata blanca en el Vaticano con el argentino electo al frente de la Iglesia Católica y así lo contó: "Apenas fue elegido Bergoglio, entre aplausos, lo abracé y le dije 'no te olvides de los pobres', fue algo que salió del corazón, con fuerza".

El Papa recordó además su gratitud "por los largos años de su dedicado y celoso servicio" en los cargos que ocupó Hummes en Brasil y en la Curia romana.

Obispo emérito de San Pablo, Hummes, sin pertenecer a la Teología de la Liberación, formó parte del grupo de líderes católicos que en Brasil marcaron a parte de la sociedad organizando a la comunidad eclesiástica de base. (Télam)