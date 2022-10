La Asamblea General de la OEA rechazó hoy un proyecto de resolución para revocar las credenciales del representante de Venezuela, que desde 2019 es un delegado del líder opositor Juan Guaidó, iniciativa que se impuso pero sin los dos tercios necesarios, y aprobó en cambio un respaldo a la política de “paz total” encarada en Colombia por el Gobierno de Gustavo Petro.

Once países habían promovido revisar la representación de Caracas a cargo de un opositor pero, al no lograrse los dos tercios, ese proyecto no fue incluido en el temario de la 52 Asamblea General de la organización, que se desarrolla esta semana en Lima.

Al votarse en el inicio de la plenaria, 18 países se pronunciaron a favor (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México, entre ellos, además de la mayoría de las naciones caribeñas); 4 en contra (Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay), y 9 se abstuvieron (Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana y Uruguay).

Nicaragua y Venezuela no tuvieron delegados en la sesión.

El proyecto buscaba "revocar la aceptación del representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019".

Esa banca fue asumida por un enviado de Guaidó, quien en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato tras cuestionados comicios, se declaró presidente encargado de Venezuela, invocando su condición de jefe de la Asamblea Nacional.

El texto también pedía "considerar" que Venezuela "dejó de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos el 27 de abril de 2019".

Ese día se cumplió el plazo para que Caracas formalizara su retiro de la OEA, notificada por el Gobierno de Maduro dos años antes.

Pero el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo ayer que el proceso de salida de Venezuela no estaba completo por deudas de "algunos millones de dólares" con la organización.

La votación fue precedida por un debate sobre el número real de países miembros de la OEA, porque eso modificaba la cifra de dos tercios, reportaron las agencias Ansa y AFP.

El embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, anticipó que en adelante su país no reconocerá ninguna votación en ningún tema que incluya un voto del representante de Guaidó.

Además, durante la asamblea, el Consejo Permanente de la OEA aprobó un proyecto de declaración de “respaldo a la paz total en Colombia”, que resalta la importancia de la consolidación de la paz en el país y su aporte a la construcción permanente de las Américas como zona de paz.

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, agradeció la manifestación de respaldo y destacó que la paz “se convirtió tiempo atrás en un propósito nacional” en Colombia, tras hacer un repaso de los varios intentos del Estado por resolver el conflicto interno.

El proyecto aprobado, según el sitio de la cancillería colombiana, subraya la tarea de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) y hace un llamado a los órganos de la OEA, a los Estados miembros y la comunidad internacional a continuar acompañando “la construcción de una paz estable y duradera”.

“Paz Total ya no como negociación política, sino como negociación de justicia para que haya un acogimiento de esas fuerzas, de tal forma que se logre, como se señala aquí, en lo que ustedes han aprobado, la Paz Total. Y agregamos 'más allá de nuestras fronteras' porque entendemos que el apaciguamiento debe ser continental”, remarcó Leyva.

En su discurso, el canciller evaluó que esa misma búsqueda es la que “explica la razón del acercamiento a la República de Venezuela para abrir las fronteras, 2.219 kilómetros de fronteras antes cerradas, sin ninguna vinculación con un Estado con el que tenemos que ver porque la marcha hacia la libertad se logró conjuntamente".

A la asamblea se sumó hoy el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, quien conversará “con los líderes regionales sobre las prioridades compartidas, incluida la lucha contra la discriminación y la intolerancia, la salvaguardia de la democracia y la protección de los derechos humanos", anunció el Departamento de Estado.

La cita de Lima, la primera presencial desde 2019, se realiza bajo el lema "Juntos contra la desigualdad y la discriminación". (Télam)