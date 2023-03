La posibilidad de que este año se puedan celebrar en Perú elecciones generales -uno de los principales reclamos de las protestas que llevan más de tres meses y suman al menos 66 muertos- volvió a frustrarse hoy, ya que la Comisión de Constitución del Congreso rechazó una nueva iniciativa sobre tal fin.

Con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, el grupo de trabajo parlamentario desestimó la iniciativa para modificar el período de mandato de la presidenta Dina Boluarte, los legisladores y los representantes ante el Parlamento Andino, publicó este mediodía Radio Programas del Perú (RPP).

La Comisión de Constitución del Congreso rechazó un predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para el 2023.

Este predictamen recogía 16 proyectos de ley presentados por diferentes grupos parlamentarios y acumulaba la propuesta remitida por el Ejecutivo el último 2 de febrero.

No obstante, no pudieron llegar a un acuerdo, ya que, por un lado, no hubo consenso con respecto a la fecha y, por otro, se condicionó el voto con la inclusión de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.

Perú vive una ola de protestas cotidianas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

En ese contexto murieron 55 personas (48 civiles, un policía y seis militares) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas, y al menos 1.301 resultaron heridas (incluidos 329 policías y seis militares), según el último balance de la Defensoría del Pueblo.

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en los departamentos Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos.

(Télam)