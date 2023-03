La legendaria empresa estadounidense Ford Motor Co. planea recortar unos 1.100 empleos de su planta ubicada en la ciudad española de Valencia, como parte de una reestructuración de costos. La decisión está vinculada a la necesidad de construir autos eléctricos en Europa, que demandan una menor cantidad de operarios para realizar las tareas de montaje. La empresa, cuya sede central se encuentra en Michigan, contempla ofrecer una flotilla exclusivamente eléctrica en Europa para 2035, de acuerdo con los tratados firmados por los países de ese bloque, y anticipó que la producción de su primer auto eléctrico comenzaría este mismo año. Esta reducción de empleos se lleva a cabo en medio de un cambio radical en la industria automotriz global, y especialmente en el Viejo Continente, donde a partir de 2035 ya no se podrán utilizar autos con gasolina. Sin embargo, Alemania, Italia y Hungría anunciaron que no están de acuerdo y solicitaron que se postergue esa fecha tope, habida cuenta que se redujeron las ventas de unidades eléctricas en Europa y China. Como contrapartida, hay otras propuestas, como la elaboración de un combustible sintético -mezcla de hidrógeno y carbono-, que podría utilizarse en los autos nafteros. De hecho, las automotriz Porsche y Siemens Energy, ambas de origen alemán, se asociaron para construir en Chile una planta industrial, dedicada a la producción de combustible prácticamente neutro. MAC NA