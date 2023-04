El estado de Florida prohibió hoy enseñar temas vinculados a la orientación sexual y la identidad de género en todos los cursos escolares y extendió así una ley impulsada el año pasado por el gobernador republicano, Ron DeSantis.

La Junta Educativa aprobó una nueva regla, que estipula que las escuelas públicas "no proporcionarán intencionadamente instrucción sobre orientación sexual o identidad de género" desde preescolar hasta el último año de la secundaria.

La única forma de enseñar sobre esos temas es que las clases sean "requeridas por las normas académicas estatales", lo que no es el caso, o que "formen parte de un curso sobre salud reproductiva" del que los padres puedan retirar a sus hijos.

Los profesores que incumplan la norma podrían ver suspendidas o revocadas sus licencias de educadores.

La nueva norma generó indignación en grupos que defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como la organización Equality Florida.

"Digámoslo claramente: esto forma parte del ataque del gobernador a la libertad. Los estados libres no prohíben los libros. Los estados libres no censuran a comunidades enteras fuera de las aulas. Los estados libres no declaran la guerra a las personas LGBTQ para ganar puntos políticos baratos para un hombre desesperado por ser presidente", señaló el grupo en Twitter, en referencia a la posibilidad de que DeSantis se convierta en el candidato republicano a la presidencia en 2024.

"Debería darle vergüenza a la administración DeSantis poner un blanco en la espalda de los floridanos LGBTQ", añadió.

Esta nueva medida endurece el alcance de la ley del año pasado, apodada "No digas gay" por sus detractores, que se aplicaba a los alumnos desde preescolar hasta tercer grado.

DeSantis convirtió ese texto en una de las leyes emblemáticas de su batalla cultural contra políticos, profesores y empresas a los que acusa de querer imponer su ideología "progresista" ("woke", en inglés) a los demás.

Los cuestionamientos a esta ley por parte de Disney llevaron a que la compañía entrara en conflicto con el gobernador, que en abril de 2022 firmó una ley para suprimir el distrito especial de Disney, ubicado alrededor de su parque temático en Orlando, que había sido administrado por la firma ininterrumpidamente durante 55 años de existencia. (Télam)